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Кагарлицкий: установки Назарова нельзя процитировать, они потеряют доходчивость

Кагарлицкий: установки Назарова нельзя процитировать, они потеряют доходчивость
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий петербургского СКА Дмитрий Кагарлицкий поделился воспоминаниями от работы под руководством Андрея Назарова.

«Установки Назарова процитировать нельзя. Тогда они потеряют свою доходчивость. Каждый может воспринять такие речи по-разному, но для меня это больше позитив, чем что-то другое. Назаров говорит жёстко, но с юмором. Нет, он может и не смешно „напихать“. Но в основном у него всё с долей шутки. Я воспринимал это позитивно.

Он никогда до рукоприкладства не доходил. Андрей Викторович может сказать жёстко и забыть. Он просто выражается, не акцентируя на том, что это именно ты такой нехороший человек. Некоторые потом сидели и всерьёз думали об этом. А у него просто фигура речи. К его словам надо подходить так: тебе дали толчок – иди играй. Вот и всё. Не надо загоняться на этот счёт», — цитирует Кагарлицкого РИА «Новости».

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