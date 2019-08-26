Кагарлицкий: установки Назарова нельзя процитировать, они потеряют доходчивость

Нападающий петербургского СКА Дмитрий Кагарлицкий поделился воспоминаниями от работы под руководством Андрея Назарова.



«Установки Назарова процитировать нельзя. Тогда они потеряют свою доходчивость. Каждый может воспринять такие речи по-разному, но для меня это больше позитив, чем что-то другое. Назаров говорит жёстко, но с юмором. Нет, он может и не смешно „напихать“. Но в основном у него всё с долей шутки. Я воспринимал это позитивно.



Он никогда до рукоприкладства не доходил. Андрей Викторович может сказать жёстко и забыть. Он просто выражается, не акцентируя на том, что это именно ты такой нехороший человек. Некоторые потом сидели и всерьёз думали об этом. А у него просто фигура речи. К его словам надо подходить так: тебе дали толчок – иди играй. Вот и всё. Не надо загоняться на этот счёт», — цитирует Кагарлицкого РИА «Новости».

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