Экс-форвард «Вегаса» и «Рейнджерс» Линдберг продолжит карьеру в Швейцарии
Нападающий сборной Швеции Оскар Линдберг продолжит карьеру в «Цуге», информирует официальный сайт швейцарского клуба. Хоккеист подписал соглашение по схеме «1+1».
27-летний форвард провёл в Национальной хоккейной лиге 252 матча, выступая за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Вегас Голден Найтс» и «Оттаву Сенаторз». В минувшем сезоне шведский хоккеист принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата в составе «Вегаса» и «Оттавы». На его счету девять заброшенных шайб и 11 результативных передач при показателе полезности «+4». Всего в НХЛ забросил 39 шайб и отдал 40 голевых передач с показателем полезности «+7» и 117 минутами штрафного времени.
Ожидается, что Линдберг пополнит состав швейцарской команды к концу недели.
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