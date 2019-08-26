Экс-форвард «Вегаса» и «Рейнджерс» Линдберг продолжит карьеру в Швейцарии

Нападающий сборной Швеции Оскар Линдберг продолжит карьеру в «Цуге», информирует официальный сайт швейцарского клуба. Хоккеист подписал соглашение по схеме «1+1».



27-летний форвард провёл в Национальной хоккейной лиге 252 матча, выступая за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Вегас Голден Найтс» и «Оттаву Сенаторз». В минувшем сезоне шведский хоккеист принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата в составе «Вегаса» и «Оттавы». На его счету девять заброшенных шайб и 11 результативных передач при показателе полезности «+4». Всего в НХЛ забросил 39 шайб и отдал 40 голевых передач с показателем полезности «+7» и 117 минутами штрафного времени.



Ожидается, что Линдберг пополнит состав швейцарской команды к концу недели.