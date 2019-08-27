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«Салават» сделал камбэк с 0:3 и обыграл «Автомобилист»

«Салават» сделал камбэк с 0:3 и обыграл «Автомобилист»
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке обыграл «Автомобилист» в товарищеском матче, встреча завершилась со счётом 5:4 Б. Напомним, вчера подопечные Николая Цулыгина в контрольной встрече переиграли «Нефтехимик» со счётом 4:1.

Первый период прошёл без заброшенных шайб. На старте следующего периода «Автомобилист» открыл счёт усилиями Виталия Попова. Вскоре команда Андрея Мартемьянова упрочила преимущество благодаря заброшенным шайбам форвардов Найджела Доуса и Артёма Гареева. За восемь секунд до перерыва форвард «Салавата» Линус Умарк сократил отставание уфимцев. В третьем периоде «Салават» забил трижды, авторами голов стали Александр Бурмистров, Теэму Хартикайнен и оформивший дубль Умарк. У «Автомобилиста» свою вторую шайбу забросил Гареев. В овертайме голов забито не было, в серии буллитов победу праздновали хозяева.

Товарищеские матчи (клубы)
27 августа 2019, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
5 : 4
0:0, 1:3, 3:1, 0:0, 1:0
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 – Попов – 23:42 (4x5), 0:2 – Доус (Холланд, Обидин) – 37:16 (5x4), 0:3 – Гареев (Обидин, Кучерявенко) – 38:46 (5x5), 1:3 – Умарк (Маннинен, Ларсен) – 39:52 (5x5), 2:3 – Бурмистров (Арзамасцев) – 47:53 (5x4), 2:4 – Гареев (Василевский, Обидин) – 53:06 (5x5), 3:4 – Умарк (Хартикайнен, Маннинен) – 58:30 (6x5), 4:4 – Хартикайнен (Умарк, Бурмистров) – 59:32 (6x5), 5:4 – Хартикайнен – 65:00 ( ПБ)
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