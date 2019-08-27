«Салават» сделал камбэк с 0:3 и обыграл «Автомобилист»

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке обыграл «Автомобилист» в товарищеском матче, встреча завершилась со счётом 5:4 Б. Напомним, вчера подопечные Николая Цулыгина в контрольной встрече переиграли «Нефтехимик» со счётом 4:1.
Первый период прошёл без заброшенных шайб. На старте следующего периода «Автомобилист» открыл счёт усилиями Виталия Попова. Вскоре команда Андрея Мартемьянова упрочила преимущество благодаря заброшенным шайбам форвардов Найджела Доуса и Артёма Гареева. За восемь секунд до перерыва форвард «Салавата» Линус Умарк сократил отставание уфимцев. В третьем периоде «Салават» забил трижды, авторами голов стали Александр Бурмистров, Теэму Хартикайнен и оформивший дубль Умарк. У «Автомобилиста» свою вторую шайбу забросил Гареев. В овертайме голов забито не было, в серии буллитов победу праздновали хозяева.
- 27 августа 2019
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