Энрот: у многих вратарей возникают проблемы после переезда из НХЛ в КХЛ

Вратарь минского «Динамо» Юнас Энрот прокомментировал переход клуба на финский размер площадки.



«Финская» площадка — это хорошо. Мне всегда нравилось играть на маленьких площадках. Думаю, для команды это тоже здорово. Крэйг проповедует активный и агрессивный стиль хоккея, а атаковать на меньшей площади всё-таки проще. Правда, об этом могу сказать не так много, потому что я вратарь.



У многих вратарей возникают проблемы на первых порах после переезда из НХЛ в КХЛ. У меня они тоже были, когда вернулся в Европу два года назад. Думаю, всё дело в том, что ты привык к площадке поменьше, поэтому выходишь из ворот или слишком далеко, или, наоборот, недостаточно далеко. Нужно кататься и выходить из ворот немного не так, как привык, а пасы отдавать дальше, чем обычно. А ещё угол площадки не такой, к которому привык, и это приводит к неприятным отскокам», — цитирует вратаря официальный сайт клуба.