Энрот: у многих вратарей возникают проблемы после переезда из НХЛ в КХЛ

Вратарь минского «Динамо» Юнас Энрот прокомментировал переход клуба на финский размер площадки.
«Финская» площадка — это хорошо. Мне всегда нравилось играть на маленьких площадках. Думаю, для команды это тоже здорово. Крэйг проповедует активный и агрессивный стиль хоккея, а атаковать на меньшей площади всё-таки проще. Правда, об этом могу сказать не так много, потому что я вратарь.
У многих вратарей возникают проблемы на первых порах после переезда из НХЛ в КХЛ. У меня они тоже были, когда вернулся в Европу два года назад. Думаю, всё дело в том, что ты привык к площадке поменьше, поэтому выходишь из ворот или слишком далеко, или, наоборот, недостаточно далеко. Нужно кататься и выходить из ворот немного не так, как привык, а пасы отдавать дальше, чем обычно. А ещё угол площадки не такой, к которому привык, и это приводит к неприятным отскокам», — цитирует вратаря официальный сайт клуба.
- 28 августа 2019
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