Тарасенко: хочу, чтобы Барбашёв остался в «Блюз», а с Бурдасовым мы на связи

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал переговоры о новом контракте нападающего Ивана Барбашёва и возможный переход в НХЛ Антона Бурдасова.

«Надеюсь, что вопрос с контрактом Ивана Барбашёва на следующий сезон решиться положительно. Конечно, это дело Вани и его семьи. Мне бы хотелось, чтобы он подписал контракт. Он был важным игроком, играл всё меньшинство, это полезный и техничный хоккеист.

Антон Бурдасов ведёт переговоры с клубами НХЛ? Мы на связи с ним. Если он спросит совет, я конечно, подскажу ему что-нибудь. Он немного спрашивал. Но все решения относительно комплектования команды проходят без участия игроков. Я не могу кого-то нахваливать руководству, потому что это большая ответственность.

У кого лучше бросок, у меня или у Бурдасова? У него, конечно», — передаёт слова Тарасенко корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.