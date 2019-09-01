Никитин: Капризов должен снова зарабатывать своё место в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после матча с «Авангардом» (1:3) поделился мнением об игре защитника Александра Романова, а также нападающих Кирилла Капризова и Иржи Секача.



«Игра Капризова в третьем звене — не эксперимент. Просто сегодня мы начали так, как заканчивали. Это было справедливо. В том плане, что мы обнулились, каждый должен зарабатывать своё место, в том числе и Кирилл. ЦСКА давно не команда одного звена. Это команда четырёх звеньев. Нет акцента на звено лидеров или что-то ещё. В больших командах всё решает коллектив.



Секач — тоже человек. Новая команда, партнёры, другая обстановка. Было бы удивительно, если бы Секач стал лучшим игроком в команде ЦСКА. Ему нужно время, но он взрослый парень. Играл в классной команде, выигрывал. Не думаю, что для него это стрессовая ситуация.



Романов? Если защитник незаметен, значит, он играл хорошо. Для меня это так. Я на лавке не занимаюсь защитниками, но Саня мне сегодня в глаза не бросался, поэтому он сыграл хорошо», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Первый матч нового сезона КХЛ! «Авангард» выиграл и не стал брать кубок «Ястребы» впервые с 2013 года обыграли ЦСКА в основное время.