Никитин: Капризов должен снова зарабатывать своё место в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после матча с «Авангардом» (1:3) поделился мнением об игре защитника Александра Романова, а также нападающих Кирилла Капризова и Иржи Секача.
«Игра Капризова в третьем звене — не эксперимент. Просто сегодня мы начали так, как заканчивали. Это было справедливо. В том плане, что мы обнулились, каждый должен зарабатывать своё место, в том числе и Кирилл. ЦСКА давно не команда одного звена. Это команда четырёх звеньев. Нет акцента на звено лидеров или что-то ещё. В больших командах всё решает коллектив.
Секач — тоже человек. Новая команда, партнёры, другая обстановка. Было бы удивительно, если бы Секач стал лучшим игроком в команде ЦСКА. Ему нужно время, но он взрослый парень. Играл в классной команде, выигрывал. Не думаю, что для него это стрессовая ситуация.
Романов? Если защитник незаметен, значит, он играл хорошо. Для меня это так. Я на лавке не занимаюсь защитниками, но Саня мне сегодня в глаза не бросался, поэтому он сыграл хорошо», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 1 сентября 2019
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