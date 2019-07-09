Капризов, Кагарлицкий или Окулов с Шумаковым? Кто станет новой звездой КХЛ

В КХЛ играет немало классных хоккеистов, есть топовые команды, укомплектованные российскими и иностранными игроками высокого уровня, но настоящих звёзд в нашей лиге становится всё меньше и меньше. Ведь что отличает звезду от топового игрока? Звезду клуб может успешно «продать» в медийном плане, причём не только в масштабах своего города. Было время, когда в КХЛ выступали Яромир Ягр и Доминик Гашек, Алексей Яшин и Алексей Морозов, Александр Радулов и Илья Ковальчук. Не так давно главными звёздами лиги были Сергей Мозякин и Данис Зарипов, но им уже по 38 лет, и в следующем сезоне уже не стоит ждать от игроков «Магнитки» и «Ак Барса» ничего выдающегося.



«Зажигала» КХЛ и молодые звёзды. Артемий Панарин и Владимир Тарасенко, Евгений Кузнецов и Евгений Дадонов. В прошлом сезоне абсолютно лучшим игроком лиги стал Никита Гусев, но и он уже оказался за океаном. Кто же теперь подхватит знамя звезды КХЛ, кто будет лицом лиги? Несмотря на ухудшение кадровой ситуации и массовые отъезды игроков в Америку, кандидаты на эту должность всё-таки есть.

Кирилл Капризов, 22 года (ЦСКА)

Статистика прошлого сезона:



Регулярка: 57 игр, 51 (30+21) очко, «+34»



Плей-офф: 19 игр, 14 (4+10) очков, «+5»



Почему играет в КХЛ, а не в НХЛ: ещё один сезон Капризова в России будет удерживать контракт с ЦСКА, заключённый в 2017 году, а при других обстоятельствах Кирилл давно бы уже уехал в «Миннесоту». В КХЛ он задержался из-за настойчивости московских «армейцев», Олимпиады в Пхёнчхане и, конечно, солидного контракта.



Почему станет главной звездой КХЛ: собственно, Капризов уже большая звезда, но после отъезда Гусева он как минимум год будет главным игроком лиги. За карьерой самого талантливого хоккеиста 1997 года рождения мы следили ещё с новокузнецкого «Металлурга», где Капризов выделялся на общем фоне, потом был мощный сезон в Уфе, а переход в ЦСКА окончательно утвердил за Кириллом статус звезды нового поколения. Блистательная игра за клуб и сборную, золотой гол в Корее, звание лучшего снайпера регулярки, Кубок Гагарина – к 22 годам Капризов уже добился немало. Болельщиков привлекает его скорость мышления и работы рук, голевое чутьё, креативность и умение выстрелить в нужный момент. Нет сомнений, что Капризова ждёт большое будущее в НХЛ и сейчас нужно наслаждаться его игрой, пока он выступает в России.

Павел Дацюк, 40 лет («Автомобилист»)

Статистика прошлого сезона (СКА):



Регулярка: 54 игры, 42 (12+30) очка, «+24»



Плей-офф: 12 игр, 7 (1+6) очков, «+3»



Почему играет в КХЛ, а не в НХЛ: Дацюк уже слишком стар для лучшей лиги мира, которую он покинул в 2016 году после 14 сезонов в «Детройте». В это межсезонье проскакивала информация о возможном возвращении Дацюка за океан, но веры в неё изначально было мало.



Почему станет главной звездой КХЛ: Дацюку скоро стукнет 41 год, он старше Мозякина и Зарипова, но вплоть до завершения своей карьеры в КХЛ Павел будет оставаться в числе главных звёзд лиги, какой бы результат ни показал в «Автомобилисте». Потому что это Волшебник, потому что член «Тройного Золотого клуба», олимпийский чемпион и чемпион мира, да и просто очень харизматичный человек. Красивой историю Дацюка делает возвращение в родной город, и можно не сомневаться, что в Екатеринбурге сделают всё для максимальной раскрутки своей большой звезды.

Волшебник возвращается домой. Дацюк – в «Автомобилисте» Павел давно этого хотел.

Владимир Ткачёв, 23 года (СКА)

Статистика прошлого сезона («Салават Юлаев»):



Регулярка: 53 игры, 26 (5+21) очков, «+28»



Плей-офф: 17 игр, 10 (4+6) очков, «+2»



Почему играет в КХЛ, а не в НХЛ: вряд ли габариты Владимира Ткачёва-младшего позволяют говорить об НХЛ, но хоккеист пока особо и не рвался в лучшую лигу мира. Ткачёв в своё время провёл за океаном полтора сезона в QMJHL, но не впечатлил скаутов, и ни один клуб не выбрал на драфте талантливого, но довольно щуплого и слегка ленивого россиянина. В результате Ткачёв стал строить карьеру в России, и пока она идёт по нарастающей. «Адмирал», потом «Салават», теперь СКА. В это межсезонье у Ткачёва вроде бы были варианты уехать в НХЛ, но Владимир принял логичное и правильное решение остаться в Санкт-Петербурге.

Ткачёв не уедет в НХЛ. В СКА он может пойти по пути Панарина и Гусева В Питере нападающего убедили остаться в России.

Почему станет главной звездой КХЛ: конечно, для статуса звезды, а тем более главной, Ткачёв набирает маловато очков, а про заброшенные шайбы и говорить не приходится. Но Владимир может раскрыться в СКА с новой стороны. Ему всего 23 года, лучшие годы карьеры только наступают, а в питерском клубе на него собираются сделать серьёзную ставку. СКА видит в Ткачёве преемника Панарина и Гусева (умный праворукий негабаритный вингер), и такое доверие воспитаннику омского хоккея придётся оправдывать. Если Ткачёв будет усердно работать, а также добавит в количестве голов и передач, то из него может вырасти новая большая российская звезда. На креативных хоккеистов с нестандартным мышлением публика клюёт всегда.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Дмитрий Кагарлицкий, 29 лет (СКА)

Статистика прошлого сезона («Динамо» М):



Регулярка: 61 игра, 61 (24+37) очко, «+22»



Плей-офф: 11 игр, 7 (2+5) очков, «-1»



Почему играет в КХЛ, а не в НХЛ: так сложилось, что Кагарлицкий и НХЛ практически никогда не упоминались в одном предложении. Дмитрий не выбирался на драфте, не ездил в юниорские лиги, да и за сборную на крупных турнирах не играл, так что заинтересовать скаутов ему было негде. Возможно, Кагарлицкий – это хоккеист чисто для внутреннего пользования, как Мозякин или Зарипов, хотя несколько успешных сезонов за СКА могут изменить картину.



Почему станет главной звездой КХЛ: Кагарлицкий – это очень крутой бомбардир и снайпер, который всё-таки добрался до большой команды. Дмитрий «зажигал» и в Новокузнецке, и в Череповце, а в московском «Динамо» и вовсе произвёл фурор, но стать настоящей звездой КХЛ ему мешал статус его клубов. Теперь с этим проблем не будет, и если Кагарлицкий будет играть за СКА на своём уровне, то к нему будет приковано максимальное внимание общественности. Да и регулярные вызовы в сборную России должны расширить аудиторию людей, которые будут знать его фамилию.

Кагарлицкий в СКА — лучший трансфер лета! Это идеальный вариант для всех СКА выиграл борьбу за нападающего вовсе не деньгами.

Сергей Шумаков, 26 лет («Авангард»)

Статистика прошлого сезона:



Регулярка: 21 игра, 17 (5+12) очков, «-2»



Плей-офф: 19 игр, 17 (12+5) очков, «0»



Почему играет в КХЛ, а не в НХЛ: в НХЛ у Шумакова не пошло в прошлом сезоне. В «Вашингтоне» ему не дали шанса, статистика в АХЛ не впечатляла, ещё и перелом руки случился. В общем, Сергей быстро понял, что НХЛ – это не для него (по крайней мере сейчас), подписал трёхлетний контракт с «Авангардом», где чувствует себя прекрасно.



Почему станет главной звездой КХЛ: у Шумакова есть всё, чтобы стать самым узнаваемым хоккеистом лиги. У Сергея всё в порядке с результативностью и голевым чутьём, а в плане техники и креатива он может дать фору любому коллеге. Шумаков много забивает, Шумаков умеет делать шоу, Шумаков красиво отмечает свои голы. А ещё его не любят соперники, что идёт только в плюс его потенциальному звёздному статусу. «Авангард» в ближайшее время точно будет играть в непосредственной близости к столице, так что маркетинговая служба «ястребов» (одна из лучших в КХЛ) развернётся в работе над медийным статусом Шумакова. После ухода Михеева «Авангарду» нужен новый герой.

Константин Окулов, 24 года (ЦСКА)

Статистика прошлого сезона:



Регулярка: 48 игр, 31 (20+11) очко, «+21»



Плей-офф: 19 игр, 14 (7+7) очков, «+8»



Почему играет в КХЛ, а не в НХЛ: Окулов был одним из самых талантливых хоккеистов «Сибирских снайперов», но за океан в юности Константин не рвался. Он выбрал путь становления в КХЛ, а НХЛ, возможно, ждёт Окулова в будущем. Ему ведь всего 24 года, и всё больше примеров, когда в Америку россияне уезжают незадрафтованными.



Почему станет главной звездой КХЛ: в ЦСКА Окулов пока находится в тени Капризова и Григоренко, но следующий сезон может стать прорывным для Константина. Окулов – это техничный, умный хоккеист, умеющий как забить красивейший гол, так и обыграть соперника на носовом платке. А ещё Константин умеет шикарно исполнить буллиты, за что даже удостоился сравнения с молодым Дацюком.

Видео можно посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube.



В прошлом сезоне Окулов смог доказать Игорю Никитину свою необходимость для ЦСКА, так почему бы в следующем чемпионате не покорить и всю КХЛ?

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Александр Хохлачёв, 25 лет («Спартак»)

Статистика прошлого сезона:



Регулярка: 54 игры, 37 (18+19) очков, «+5»



Плей-офф: 6 игр, 1 (0+1) очко, «0»



Почему играет в КХЛ, а не в НХЛ: Хохлачёву не повезло с клубом, который его задрафтовал. В консервативном «Бостоне» так и не дали шанса талантливому российскому форварду, несмотря на отменную статистику за «Провиденс», и Хохлачёв после трёх с половиной лет бесплодных попыток вернулся в Россию. «Спартак» — родная команда Хохлачёва, здесь он чувствует себя превосходно.



Почему станет главной звездой КХЛ: Хохлачёв уже два года является безоговорочным лидером красно-белых, правда, насколько хорош Александр в регулярке, настолько незаметен в плей-офф. Эту ситуацию может исправить приход в «Спартак» Олега Знарка. Под руководством опытного специалиста и его штаба Хохлачёв должен добавить в тех аспектах, которые позволят ему быть лучшим в решающих играх. При этом вряд ли куда-то денется техника Александра, его чувство партнёра и отличный бросок. Если «Спартак» со Знарком ждёт попадание в элиту клубов КХЛ, то Хохлачёв станет главным действующим лицом этого чудесного превращения.