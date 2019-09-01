Первый матч нового сезона КХЛ! «Авангард» выиграл и не стал брать Кубок

Расписание матчей регулярного чемпионата КХЛ

Дождались! В первый день осени ЦСКА и «Авангард» вышли на лёд арены в «Парке легенд», чтобы открыть двенадцатый сезон КХЛ. Межсезонье соперники провели по-разному. В «армейском» клубе всё было спокойно и стабильно, а вот из стана «ястребов» было немало новостей. Во-первых, пришлось собирать практически новую команду, во-вторых, появились долгожданные конкретные новости о новой арене в Омске. Это подняло настроение болельщикам «Авангарда», и даже травма главного центрфорварда команды Дениса Зернова в последнем летнем матче не могла всерьёз испортить его. Да, центральная линия у омичей серьёзно провисла, но в способностях Максима Сушинского на трансферном рынке после прошлого сезона никто не сомневается.

Потеря Зернова, конечно, добавила головной боли Бобу Хартли. Пришлось на ЦСКА выпускать в первом звене Валентина Пьянова, вторым центрфорвардом стал Кирилл Семёнов. А вот вингер Никита Щербак, к персоне которого было много внимания летом, всё-таки начал чемпионат в четвёртом звене вместе с Евгением Грачёвым и Семёном Кошелевым. Что касается состава «армейцев», то он легко угадывался до начала встречи. Но тренерский штаб ЦСКА всё равно сумел удивить, поставив в ворота Ларса Юханссона. В весеннем финале с «Авангардом» швед не сыграл ни секунды.

ЦСКА и «Авангард» объявили составы на матч за Кубок открытия

Шалунов открыл сезон, а «Авангард» вспомнил плей-офф

В начале первого периода хоккей нельзя было назвать интересным. Команды раскачивались и не спешили радовать болельщиков хотя бы опасными моментами. Первым ожидаемо проснулся ЦСКА, состав которого практически не поменялся после победы в Кубке Гагарина. Заводилами «армейцев» стало второе звено. Максим Шалунов и Константин Окулов несколько раз опасно вылезали на ворота Игоря Бобкова. В ближнем бою голкипер «ястребов» справлялся, а вот перед выстрелом Шалунова из правого круга вбрасывания пришлось капитулировать. Первая шайба нового сезона явно состоялась не без вратарской ошибки.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Затем ещё Александр Попов заработал на себе удаление, и показалось, что ЦСКА сможет развить успех. Но «Авангард» сохранил спокойствие и счёт на табло, а в конце периода и сам сумел взорваться. Началось всё с активной игры в чужой зоне от Никиты Щербака, после которого омичи провели фирменную длинную позиционную атаку. Забросить не удалось, но в конце периода Сергей Широков заработал большинство, и «ястребы» сразу же вспомнили свою убойную реализацию лишнего из прошлого плей-офф. Около 20 секунд понадобилось для того, чтобы Тейлор Бек отпасовал на синюю линию под бросок Коди Франсону, а тот отметился ювелирным попаданием.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Как Чудинов это делает?!

Второй период стал логичным продолжением концовки первой трети – «Авангард» выглядел значительно интереснее хозяев площадки. Омичам практически сразу же удалось заработать большинство, но в этот раз ЦСКА даже не дал толком расставиться гостям. «Армейцы» здорово включали ноги в меньшинстве и никакой спокойной и вдумчивой перепасовки у «ястребов» не получалось.

В меньшинстве ЦСКА выстоял, но тут же пропустил невероятную шайбу. Свою сумасшедшую серию голов из своей зоны продолжил Максим Чудинов. Любопытно, что защитник «ястребов» снова огорчил шведского вратаря: вслед за Хенриком Карлссоном пострадал Ларс Юханссон. Но всё-таки, как он это делает?

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Авангард» повёл 2:1 и окончательно взбодрился. ЦСКА, конечно, не прижался к своим воротам, но атаки «армейцев» не доставляли омичам особых неприятностей, да и вообще красно-синие лишь четыре раза за период потревожили Бобкова.

Куда вероятнее был третий гол «Авангарда», но ни Сергей Широков, ни Свен Андригетто, ни Никита Щербак свои моменты не использовали. Кстати, ещё раз в створ ворот со своей точки попадал Чудинов, но в этот раз Юханссон успел свести щитки.

Дубль Франсона и первый Кубок открытия для «Авангарда»

В третьем периоде ЦСКА, разумеется, добавил. «Армейцы» стали бодрее проходить среднюю зону, больше нагружать пятачок. «Авангард» не сбился на отбросы, просто перейдя на менее энергозатратный режим, но в зоне «ястребов» периодически становилось очень жарко.

Кстати, по ходу заключительного отрезка основного времени Игорь Никитин вернул Кирилла Капризова в привычную тройку к Линдену Вею и Михаилу Григоренко. Дебют Иржи Секача в ударном звене ЦСКА явно не задался, чеха просто не было видно на площадке.

Чем ближе было к финальной сирене, тем яростнее атаковал ЦСКА – проигрывать в дебютном матче в качестве чемпионов «армейцам» явно не хотелось. Константин Окулов стрелял в перекладину, убойный момент имел Сергей Андронов, Линден Вей не попадал в пустые ворота с дальнего пятачка. «Авангард» в это время отбивался достаточно уверенно, но об атаке омичи не помышляли.

За две минуты до конца основного времени матча Игорь Никитин заменил вратаря на шестого полевого игрока, но это практически моментально привело к третьей шайбе «Авангарда». Коди Франсон перехватил шайбу в центральной зоне и спокойно оформил дубль.

После этого омичи спокойно довели встречу до победы. 3:1, успех «Авангарда»! «Ястребы» выиграли свой первый в истории Кубок открытия КХЛ (и не стали брать его в руки), а самое главное, что омичи впервые за три года смогли обыграть ЦСКА в официальном матче и впервые за есть лет в основное время. Кажется, за лето Боб Хартли всё-таки подобрал ключи к «армейцам».