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Три из четырёх последних голов Чудинов забил, не выходя из зоны защиты

Три из четырёх последних голов Чудинов забил, не выходя из зоны защиты
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Авангарда» Максим Чудинов вчера, 1 сентября, поразил ворота московского ЦСКА (3:1) броском из своей зоны. Таким образом, три из последних четырёх голов в КХЛ игрок забил, не покидая зону защиты. В плей-офф Кубка Гагарина прошлого сезона Чудинов подобным образом дважды поразил ворота «Барыса».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Чудинов? За свою тренерскую карьеру я лишь несколько раз видел, когда шайбы забрасывают от синей линии. Когда это делает один и тот же игрок… Возможно, он станет лучшим бомбардиром, не заходя в зону нападения», — прокомментировал шайбу Чудинова главный тренер «Авангарда» Боб Хартли.

«Ястребы» в матче открытия победили «армейский» клуб впервые за три года. 9 октября 2016 года «Авангард» обыграл ЦСКА со счётом 2:1 ОТ, после чего москвичи не знали поражений на протяжении девяти матчей. В основное время «Авангард» последний раз обыгрывал ЦСКА в январе 2013 года.

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