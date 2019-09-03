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Ткачёв: уже забыл о предсезонке. Что было летом, там и останется

Ткачёв: уже забыл о предсезонке. Что было летом, там и останется
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий СКА Владимир Ткачёв оценил игру команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (3:1).

«Была тяжёлая игра, борьба на каждом сантиметре площадки. Не всё получилось, из того, что запланировали. Нужно отдать должное «Металлургу» — они здорово сыграли. Мы забили свои голы, реализовали моменты, постепенно прибавляли в движении. По крайней мере старались это делать, отсюда пошли удаления у соперника. Это сыграло ключевую роль.

Жаль, что надолго похоже потеряли Бенгтссона. Здоровья ему. Я классно провёл предсезонку? Уже забыл об этом. То, что было летом, там и останется. Набирал очки — это добавило уверенности, но сейчас всё начинается заново», — приводит слова Ткачёва официальный сайт КХЛ.

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