Торторелла: буду ужасно недоволен, если Веренски пропустит даже миг лагеря

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла заявил, что будет ужасно недоволен, если ключевой защитник команды Зак Веренски пропустит начало тренировочного лагеря. Это произойдёт в том случае, если американский хоккеист не продлит контракт до открытия лагеря.

«Я был бы крайне разочарован. Я не вовлечён в экономическую сторону вопроса. Но если молодой человек пропускает даже одну минуту лагеря… мне это претит. Посмотрите, как прогрессирует Веренски. Он показал столько решимости, столько уверенности и внимания к деталям игры в защите, что никоим образом не повлияло на его игру в атаке. Зак действительно вырос как игрок. Я просто не хочу, чтобы он пропускал даже миг. Я не буду расстроен. Я буду ужасно недоволен.

Думаю, что в прошлом сезоне он стал превращаться в мужчину. Он всё ещё делает классные вещи на льду, но его желание играть с шайбой, идти в грязные зоны, не позволять сопернику обыгрывать его у ворот улучшилось невероятно. Думаю, что он был мягким год назад, но потом очень сильно прибавил", — цитирует Тортореллу The Athletic.