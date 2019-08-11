Кекяляйнен — о контракте с Веренски: идёт игра на ожидание со стороны агентов
Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен ждёт, что контракт с защитником Заком Веренски будет подписан до начала тренировочного лагеря в сентябре.
«Мы очень ценим его как игрока. Мы хотим, чтобы он был большой частью команды и нашим лидером. Это классный партнёр и хороший человек. Я уверен, что мы обо всём договоримся, и что он хочет быть в команде с самого начала тренировочного лагеря.
Сейчас идёт своего рода игра на ожидание со стороны агентов. Они ждут, когда кто-то другой пойдёт первым и установит планку на рынке. На мой взгляд, так всё и идёт. Вообще мы довольно крепко справляемся с такими ситуациями. И с Веренски будет то же самое», — цитирует Кекяляйнена The Athletic.
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