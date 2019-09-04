Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Трактор» — СКА: Ткачёв забил во втором матче подряд

«Трактор» — СКА: Ткачёв забил во втором матче подряд
Хоккей / КХЛ 0

Счёт в матче челябинского «Трактора» и петербургского СКА открыл на 14-й минуте нападающий «армейского» клуба Владимир Ткачёв. Для молодого форварда это вторая заброшенная шайба в двух матчах сезона.

«Трактор»:

Демченко (Федотов);
Терещенко — Виртанен, Гика — Седлак — Кейлоф;
Карпухин — Меньшиков, Кручинин — Попов — Томас;
Калинин — Жиляков, Глинкин — Малыхин — Шолохов;
Сергиенко — Ясинский, Косов — Карлин — Фатеев.

СКА:

Кочетков (Мельничук);
Рундблад — Рукавишников, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Зуб — Дыбленко, Якупов — Кемппайнен — Барабанов;
Зубарев — Земчёнок, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;
Галенюк, Тихонов — Каблуков — Кетов, Подколзин.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент