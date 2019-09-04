«Трактор» — СКА: Ткачёв забил во втором матче подряд

Счёт в матче челябинского «Трактора» и петербургского СКА открыл на 14-й минуте нападающий «армейского» клуба Владимир Ткачёв. Для молодого форварда это вторая заброшенная шайба в двух матчах сезона.



«Трактор»:



Демченко (Федотов);

Терещенко — Виртанен, Гика — Седлак — Кейлоф;

Карпухин — Меньшиков, Кручинин — Попов — Томас;

Калинин — Жиляков, Глинкин — Малыхин — Шолохов;

Сергиенко — Ясинский, Косов — Карлин — Фатеев.



СКА:



Кочетков (Мельничук);

Рундблад — Рукавишников, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;

Зуб — Дыбленко, Якупов — Кемппайнен — Барабанов;

Зубарев — Земчёнок, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;

Галенюк, Тихонов — Каблуков — Кетов, Подколзин.