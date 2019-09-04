«Автомобилист» одолел «Витязь», у Доуса — дубль

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ, встреча завершилась со счётом 3:2. Напомним, в первой игре сезона «Автомобилист» одолел череповецкую «Северсталь» (3:2 ОТ), «Витязь» одержал победу над челябинским «Трактором» (4:2).



Счёт в матче был открыт на восьмой минуте: точным броском отметился нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус. Вскоре «Витязь» восстановил равновесие благодаря заброшенной шайбе форварда Артёма Швеца-Рогового. На 32-й минуте хозяева вышли вперёд усилиями новичка Брукса Мацека. На 51-й минуте Доус оформил дубль. Вскоре форвард Павел Чернов сократил отставание «Витязя», но отыграться команда гостей в оставшееся время уже не успела.

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