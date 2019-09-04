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«Автомобилист» одолел «Витязь», у Доуса — дубль

«Автомобилист» одолел «Витязь», у Доуса — дубль
Хоккей / КХЛ 0

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ, встреча завершилась со счётом 3:2. Напомним, в первой игре сезона «Автомобилист» одолел череповецкую «Северсталь» (3:2 ОТ), «Витязь» одержал победу над челябинским «Трактором» (4:2).

Счёт в матче был открыт на восьмой минуте: точным броском отметился нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус. Вскоре «Витязь» восстановил равновесие благодаря заброшенной шайбе форварда Артёма Швеца-Рогового. На 32-й минуте хозяева вышли вперёд усилиями новичка Брукса Мацека. На 51-й минуте Доус оформил дубль. Вскоре форвард Павел Чернов сократил отставание «Витязя», но отыграться команда гостей в оставшееся время уже не успела.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 сентября 2019, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
Витязь
Московская область
1:0 Доус (Секстон, Бодров) – 07:23' (5x3)   1:1 Швец-Роговой (Ержабек, Макеев) – 10:32' (4x3)   2:1 Мацек (Доус) – 32:00' (5x5)   3:1 Доус (Мацек, Василевский) – 50:16' (5x4)   3:2 Чернов (Евсеенков, Макеев) – 55:20' (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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