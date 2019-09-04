Знарок: были шероховатости, «Спартак» ещё не вышел из-под нагрузок
Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок поделился впечатлениями от выигранного матча с ярославским «Локомотивом» (5:2). Для Знарка это первая победа со «Спартаком» в официальном матче.
«Тактически грамотно сыграли. Конечно, были шероховатости, но мы придем к лучшей игре. Хорошие моменты, хорошие голы. Нас с победой.
Что скажу о Никишине? Неплохо выглядел, молодец. Мы знали, кого брали.
Чего не хватает команде? Мы еще не совсем вышли из-под нагрузок. В первом матче в третьем периоде начали играть, сегодня уже во втором, в следующем уже три периода будем играть. На матч с «Йокеритом» ничего перестраивать не будем, будем играть как играем», — передаёт слова Олега Знарка корреспондент «Чемпионта» Алексей Земцов.
Четыре гола «Спартака» за 5 минут! Знарок показал канадцу русский хоккей
Красно-белые начали за упокой, но затем знатно покуражились в Ярославле.
- 4 сентября 2019
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