Знарок: были шероховатости, «Спартак» ещё не вышел из-под нагрузок

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок поделился впечатлениями от выигранного матча с ярославским «Локомотивом» (5:2). Для Знарка это первая победа со «Спартаком» в официальном матче.



«Тактически грамотно сыграли. Конечно, были шероховатости, но мы придем к лучшей игре. Хорошие моменты, хорошие голы. Нас с победой.



Что скажу о Никишине? Неплохо выглядел, молодец. Мы знали, кого брали.



Чего не хватает команде? Мы еще не совсем вышли из-под нагрузок. В первом матче в третьем периоде начали играть, сегодня уже во втором, в следующем уже три периода будем играть. На матч с «Йокеритом» ничего перестраивать не будем, будем играть как играем», — передаёт слова Олега Знарка корреспондент «Чемпионта» Алексей Земцов.



Четыре гола «Спартака» за 5 минут! Знарок показал канадцу русский хоккей Красно-белые начали за упокой, но затем знатно покуражились в Ярославле.