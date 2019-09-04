Четыре гола «Спартака» за 5 минут! Знарок показал канадцу русский хоккей

Для «Локомотива» матч со «Спартаком» стал первым в сезоне, в честь этого перед началом игры выступили официальные лица клуба и области. Конечно, все упомянули победу молодёжки в Кубке Харламова – сами игроки «Локо» присутствовали на игре и заслужили продолжительные овации. Хоккей в Ярославле любят, и трибуны были заполнены под завязку. Жаль только, что качество трансляций не меняется в лучшую сторону – HD-картинку можно увидеть нечасто.

Главный тренер «Спартака» не стал ничего менять, и даже Беспалов, пропустивший курьёзный гол в овертайме игры с рижским «Динамо», снова занял место в воротах. Но это, возможно, вынужденно – Гудачек ещё залечивает повреждение, а 24-летний Хомченко в КХЛ ещё не сыграл ни одной минуты.

Каким будет «Локомотив» при Мактавише?

Ярославцы летом пригласили несколько сильных игроков – Стефана Да Косту (он пока отбывает дисквалификацию, которая тянется с прошлого сезона), Антона Ландера, Тая Рэтти, Александра Свитова. И сменили главного тренера – Крэйг Мактавиш специалист опытный, однако последние годы работал функционером, и насколько легко ему дастся переход в новую лигу и возвращение к тренерским обязанностям – пока вопрос.

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«Спартак» начал гораздо активнее, чем предыдущий матч, но брака было – выше крыши.Абсолютно ненужные потери на ровном месте в своей зоне не могли привести ни к чему хорошему– пару раз «Локомотив» простил, а затем Павел Кудрявцев не промахнулся. Все звенья давили и раз за разом создавали моменты, но упускали отличные возможности увеличить счёт.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Серьёзных угроз воротам Коновалова «Спартак» не создавал, хотя временами и задерживался в чужой зоне. Лучший момент ярославцы подарили гостям сами — Кронвалль ошибся на чужой синей линии, и Хохлачёв убегал два в одного со Злобиным, но перемудрил – и сам не бросил, и передачу отдал с опозданием, Накладал успел её перехватить.

Четыре гола за пять минут

Игра проходила корректно, но хозяева схватили два удаления подряд за нарушение состава. А во втором меньшинстве Ильенко остался лежать на льду, заблокировав бросок Херсли, и некоторое время его команда играла втроём. Красно-белые не спешили пользоваться такими подарками, вместо этого сами удалились в большинстве.

И всё-таки удача отвернулась от «Локомотива» — невнимательность, расточительность и ошибки могут стоить дорого. А «Спартак» меж тем потихоньку и сам наиграл на гол — Рылов пальнул от синей, шайба до ворот не дошла, но Хохлачёв был первым на добивании. Мактавиш взял запрос на просмотр положения вне игры, но гол засчитали, а «Локомотив» получил малый штраф.

Госпожа удача словно намерилась пополной отыграться на хозяевах, потому что не прошло и минуты, как Дмитрий Вишевский мощным щелчком прошил Коновалова. Пока «Локомотив» пытался оправиться от двух пропущенных шайб, «Спартак» полностью прибрал инициативу к рукам, не выпускал соперника из зоны и забил дважды. Четыре гола менее чем за пять минут, о такой ситуации обычно говорят – посыпались.

Диктор на трибунах призывал болельщиков не унывать. В принципе, играть оставалось почти полтора периода, времени было полно. Но из «Локомотива» выпустили воздух. Едва хозяева решили поднять голову, как пропустили опаснейшую контратаку, и только чудом счёт не стал 1:5.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

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Пятая контрольная

Мактавиш если и злился на такое развитие событий, то держал в себе, и не пытался ничего поменять, даже не взял таймаут, чтобы успокоить команду. «Локомотив» дотерпел до перерыва, и уже на третий период вышел с новыми силами и довольно быстро один гол отыграл – Рэтти перехватил шайбу в средней зоне, пересёк синюю линию и прошил Беспалова прямым броском.

На этом попытки камбэка завершились – «Спартак» забросил пятую «контрольную» шайбу и был больше близок к шестой, чем «Локомотив» — к третьей. Это уже даже не посыпались, это полный провал.

Дебют Мактавиша получился совсем не таким, на что рассчитывали в Ярославле. «Локомотив» — один из лидеров Запада, который никогда никого не боялся. Конечно, по первой игре делать выводы преждевременно, но если так пойдёт и дальше, то Мактавиш может надолго в КХЛ не задержаться.