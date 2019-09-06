Крылов рассказал, когда «Авангард» планирует переехать на новую арену

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал, о ситуации со строительством новой арены в Омске.



«По арене в Омске всё идёт по плану, за сентябрь мы её разберём, потом передадим участок Омской области, потом через концессионное соглашение будем реализовывать проект строительства новой арены. Поставленная задача – начать сезон-2022/23 на этой арене. Что касается самого проекта, в сентябре мы закончим этап проектирования, сдадим документы в технико-ценовой аудит, получим финальную смету, после этого пойдём в государственную экспертизу. По плану в феврале получим документы и утверждённую государственную смету. Выделено строительство весной 2020 года.



Готовится сайт по строительству арены, где будет выложена вся текущая информация от проекта до трансляции текущей стадии строительства. Омские болельщики и все люди, которые болеют душой за этот проект, могли бы в онлайне видеть все изменения. Я тоже буду лично контролировать стадии строительства.



Резонанс по нашей программе «Игровой интеллект» пошёл, меня многие спрашивали об этом, в том числе Дмитрий Чернышенко. Мы подвели результаты, признали этот проект успешным, будем дальше работать со своими хоккеистами и готовы поделиться своим опытом с лигой. Они подготовят кастомизированную программу для КХЛ. Думаю, в ближайшее время они представят её в лиге, дальше обсудим. Мне кажется, это дело хорошее, его должны поддержать», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.