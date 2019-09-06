Хартли: «Северсталь» преподала «Авангарду» серьёзный урок

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о матче с «Северсталью» (1:5).



«Сегодня «Северсталь» полностью заслужила победу. Худшее, что с нами сегодня произошло — наш быстрый гол в первом периоде. Мы расслабились, но предупреждали игроков, что нельзя этого делать. «Северсталь» — трудолюбивая команда, которая не отступит. По ходу первого периода соперник набирал ход, во втором и третьем периоде мы практически не владели шайбой.



Они нам преподнесли серьёзный урок, показали, что трудом можно завоевать победу. Мы растерялись, где-то допускали ошибки при переходе из обороны в атаку. Для нас это важный урок после двух побед на выезде. Нам не хватило уважения к сопернику. Когда ты недооцениваешь соперника, хоккейные боги к тебе неблагосклонны», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.