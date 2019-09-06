Кошелев — о матче с «Северсталью»: никто не выходил с опущенными руками

Нападающий «Авангарда» Семён Кошелев поделился эмоциями после матча с «Северсталью» (1:5).



«Сложно сказать, чего не хватило. Голов не хватило. Большинство у нас было, но не хватило реализации. Второй период нас закрыли, сложно было играть. Силы есть, сил много. Не в этом дело. Ненужные удаления. Никто не выходил с опущенными руками, никто не собирался кататься на одном коньке. Все выходили биться, но так получилось», — сказал Кошелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Омичи открыли счёт на 2-й минуте стараниями Кирилла Семёнова и ушли на первый перерыв в роли лидера. «Северсталь» ударно провела второй игровой отрезок и забросила три шайбы — отличились Адам Лишка, Владислав Провольнев и Вадим Кудако. В третьем периоде преимущество гостей укрепили Егор Морозов и Иван Николишин.