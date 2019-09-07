Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Амур» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
09:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Херсли: тяжело забивать таким командам, как «Динамо»

Херсли: тяжело забивать таким командам, как «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Спартака» Патрик Херсли поделился эмоциями после матча с московским «Динамо» (2:3 ОТ).

«Тяжёлая игра, мы бились против хорошей команды. Сегодня использовали свои сильные стороны, будем играть только лучше. Тяжело забивать таким командам, но на маленькой площадке все броски опасные. Если бы нас спросили, согласны ли мы на четыре из шести очков в выездной серии, то, конечно, согласились бы. Есть понимание, что можем играть лучше», — приводит слова Херсли официальный сайт КХЛ.

Ранее подопечные Владимира Крикунова провели матчи с «Торпедо» (3:2) и минским «Динамо» (3:2), а «Спартак» сыграл с рижским «Динамо» (1:2 ОТ) и «Локомотивом» (2:5). 9 сентября «Динамо» встретится на выезде с «Витязем», а команда Олега Знарка днём ранее примет на своей площадке минское «Динамо».

«Динамо» сделало Знарку плохо. Забыло его и обыграло «Спартак»
Знарок впервые встретился с «Динамо» в «Спартаке» и проиграл. Всё решил невероятный Хиетанен.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент