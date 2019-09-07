Херсли: тяжело забивать таким командам, как «Динамо»

Защитник «Спартака» Патрик Херсли поделился эмоциями после матча с московским «Динамо» (2:3 ОТ).



«Тяжёлая игра, мы бились против хорошей команды. Сегодня использовали свои сильные стороны, будем играть только лучше. Тяжело забивать таким командам, но на маленькой площадке все броски опасные. Если бы нас спросили, согласны ли мы на четыре из шести очков в выездной серии, то, конечно, согласились бы. Есть понимание, что можем играть лучше», — приводит слова Херсли официальный сайт КХЛ.

Ранее подопечные Владимира Крикунова провели матчи с «Торпедо» (3:2) и минским «Динамо» (3:2), а «Спартак» сыграл с рижским «Динамо» (1:2 ОТ) и «Локомотивом» (2:5). 9 сентября «Динамо» встретится на выезде с «Витязем», а команда Олега Знарка днём ранее примет на своей площадке минское «Динамо».