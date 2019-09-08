ЦСКА отправился на первую выездную серию в сезоне

ЦСКА отправился на первую выездную серию в сезоне, информирует официальный сайт московского клуба. «Армейцам» предстоит встретиться с «Северсталью» (09 сентября), «Торпедо» (11 сентября) и СКА (13 сентября).

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги



Вратари: Илья Сорокин, Ларс Юханссон, Матвей Киселёв;

Защитники: Александр Романов, Клас Дальбек, Богдан Киселевич, Артём Чмыхов, Никита Нестеров, Алексей Марченко, Мэт Робинсон;

Нападающие: Иржи Секач, Максим Мамин, Андрей Светлаков, Антон Слепышев, Линден Вей, Сергей Калинин, Александр Попов, Константин Окулов, Максим Шалунов, Сергей Толчинский, Михаил Григоренко, Иван Телегин, Сергей Андронов, Кирилл Капризов, Павел Карнаухов.