ЦСКА отправился на первую выездную серию в сезоне
ЦСКА отправился на первую выездную серию в сезоне, информирует официальный сайт московского клуба. «Армейцам» предстоит встретиться с «Северсталью» (09 сентября), «Торпедо» (11 сентября) и СКА (13 сентября).
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
Вратари: Илья Сорокин, Ларс Юханссон, Матвей Киселёв;
Защитники: Александр Романов, Клас Дальбек, Богдан Киселевич, Артём Чмыхов, Никита Нестеров, Алексей Марченко, Мэт Робинсон;
Нападающие: Иржи Секач, Максим Мамин, Андрей Светлаков, Антон Слепышев, Линден Вей, Сергей Калинин, Александр Попов, Константин Окулов, Максим Шалунов, Сергей Толчинский, Михаил Григоренко, Иван Телегин, Сергей Андронов, Кирилл Капризов, Павел Карнаухов.
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