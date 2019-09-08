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Министр спорта России прокомментировал позицию ЦСКА по лимиту на легионеров

Министр спорта России прокомментировал позицию ЦСКА по лимиту на легионеров
Хоккей / КХЛ 0

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал позицию президента ЦСКА Игоря Есмантовича по лимиту на легионеров.

«Есть много объективных обстоятельств, есть и позиция федерации, и КХЛ, а это его личная позиция. Нельзя просто так изменить, нужно проанализировать, как лимит на легионеров отразился на позиции сборных, на популярности вида спорта. Надо принимать решение в совокупности», — цитирует Колобкова ТАСС.

«Армейский» клуб на совете директоров КХЛ предложил увеличить количество легионеров в заявке на сезон до семи. «Мы предлагаем увеличить лимит на легионеров с пяти до семи человек. Из них один будет вратарём. И самое главное, чтобы «лимитчик» тоже мог быть иностранцем», — сказал Есмантович.

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