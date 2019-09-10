Знарок — об ошибке вратаря: у Хомченко есть будущее, я его поддержал

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок поделился впечатлениями от матча с «Авангардом» (2:3 ОТ) и поддержал вратаря Павла Хомченко, пропустившего курьёзный гол в овертайме.
«Сгодня провели боевой матч. Благодарен ребятам, что с 0:2 вытащили. С нашей стороны была хорошая, командная игра. Бойцовская игра. Нужно забивать больше голов, тогда будет всё в порядке.
Почему не было ряда ключевых игроков? С ними всё в порядке, мы решили выйти вот таким составом и показать, что может вот этим составом сыграть.
Естественно, Павел Хомченко немножко нервничал: первый матч, с солидной командой и такая ответственность. Несмотря на гол в овертайме, он молодец, у него есть будущее. Я его поддержал», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 10 сентября 2019
-
23:00
-
22:56
-
22:52
-
22:48
-
22:45
-
22:43
-
22:42
-
22:40
-
22:37
-
22:32
-
22:29
-
22:27
-
22:12
-
22:08
-
22:02
-
21:57
-
21:55
-
21:53
-
21:50
-
21:33
-
21:21
-
20:55
-
20:51
-
20:39
-
20:33
-
20:25
-
20:08
-
19:55
-
19:48
-
19:35
-
19:31
-
19:26
-
19:21
-
19:11
-
18:45