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Знарок — об ошибке вратаря: у Хомченко есть будущее, я его поддержал

Знарок — об ошибке вратаря: у Хомченко есть будущее, я его поддержал
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок поделился впечатлениями от матча с «Авангардом» (2:3 ОТ) и поддержал вратаря Павла Хомченко, пропустившего курьёзный гол в овертайме.

«Сгодня провели боевой матч. Благодарен ребятам, что с 0:2 вытащили. С нашей стороны была хорошая, командная игра. Бойцовская игра. Нужно забивать больше голов, тогда будет всё в порядке.

Почему не было ряда ключевых игроков? С ними всё в порядке, мы решили выйти вот таким составом и показать, что может вот этим составом сыграть.

Естественно, Павел Хомченко немножко нервничал: первый матч, с солидной командой и такая ответственность. Несмотря на гол в овертайме, он молодец, у него есть будущее. Я его поддержал», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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