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Кекяляйнен: «Коламбус» был хорошей командой до Бобровского с Панариным

Кекяляйнен: «Коламбус» был хорошей командой до Бобровского с Панариным
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен поделился ожиданиями от грядущего регулярного чемпионата.

«Мы верим в нашу систему подготовки, верим, что надо усердно работать в межсезонье, чтобы подготовиться к сборам, верим, что работа в лагере с первого и до последнего дня поможет нам успешно выступить в регулярном сезоне и подойти к плей-офф в оптимальной форме. Наша команда должна работать, быть неуступчивой. Мы хотим быть командой с большой буквы. С такими словами мы всегда обращаемся к игрокам, и этот год не станет исключением.

Уход Бобровского, Панарина и Дюшейна? Думаю, что мы ещё раз затронем эту тему, потому что об этом нас постоянно спрашивают, а затем будем двигаться вперёд. Мы всегда говорили, до и после того, как они ушли, что у нас в любом случае будет хорошая команда. Мы были хорошей командой до того, как в ней появились некоторые из этих хоккеистов, и останемся хорошей командой без них. Хоккей — командный вид спорта.

Проблемная ситуация с вратарями? Мы не хотели лишать вратарей шанса проявить себя, не хотели, чтобы они уходили в другие клубы и становились там основными вратарями. Такие вещи случаются в лиге, когда второй номер уходит в другой клуб, потому что в его команде ему не дали шанса. И на новом месте он становится первым номером. Мы этого не хотим. Нам нужно, чтобы наши талантливые вратари раскрывались и блистали у нас. Примеров тому очень много», — цитирует функционера официальный сайт НХЛ.

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