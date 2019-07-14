Трагедия или новая эпоха? С чем остался «Коламбус» после ухода русских звёзд

«Коламбус» был очень симпатичной командой нынешней весной. Великолепная игра Панарина, надёжные действия Бобровского, раскрывшийся в плей-офф Мэтт Дюшейн позволили «мундирам» впервые в своей истории пройти первый раунд, устроив «вынос» безоговорочному фавориту «Тампе». Теперь, после ухода лидеров, «Коламбус» рискует снова стать серой, заурядной командой без особых задач и перспектив, каковой он был большую часть своей истории. Впрочем, справедлива ли такая оценка?

Панарин: грусть по сверкнувшему метеору

Артемий пробыл в «Коламбусе» два сезона, но оставил глубокий след в душе каждого фаната «Блю Джекетс». Придя в стан «мундиров» из «Чикаго» в обмен на Брэндона Саада, Артемий стал лучшим бомбардиром команды в каждом из двух чемпионатов. В 2018 году он финишировал с 82 очками в активе (55 передач), а нынче набрал на 5 пунктов больше (87 очков), установив очередной клубный рекорд по количеству матчей с двумя и более очками (25).

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Всего за два сезона Панарин стал самым динамичным и ярким хоккеистом «Коламбуса» — даже если учесть то, что сделал для клуба Рик Нэш. Не случайно «мундиры» во главе со своим генеральным менеджером Ярмо Кекяляйненом до последнего пытались сохранить Артемия, предложив ему «на флажке» перед открытием рынка восьмилетний контракт на $ 96 млн, а местный бизнес (автомойка, производитель алкоголя и прочие) гарантировали ему пожизненную бесплатную продукцию, если он останется в «Коламбусе».

Ушли из «Коламбуса»:

в.

н.

н. Мэтт Дюшейн («Нэшвилл»)

н. Райан Дзингел («Каролина»)

з. Адам Маккуэйд (свободный агент)



Пришли:

н. Густав Нюквист («Сан-Хосе»)



Переподписаны:

з. Скотт Харрингтон

з. Райан Мюррей

в. Йоонас Корписало

н. Джастин Скотт

з. Адам Кленденинг

н. Маркус Ханникяйнен в. Сергей Бобровский («Флорида»)н. Артемий Панарин («Рейнджерс»)н. Мэтт Дюшейн («Нэшвилл»)н. Райан Дзингел («Каролина»)з. Адам Маккуэйд (свободный агент)н. Густав Нюквист («Сан-Хосе»)з. Скотт Харрингтонз. Райан Мюррейв. Йоонас Корписалон. Джастин Скоттз. Адам Кленденингн. Маркус Ханникяйнен

Семь надёжных лет с Бобровским

Если уход Панарина был для болельщиков просто болезненным, то решение Сергея Бобровского перейти в другой клуб многие восприняли как трагедию. Оно и понятно: для скромной команды, какой был «Коламбус» все годы своего существования, наличие классного стража ворот является жизненно важным условием для хоть каких-то успехов. При всём том, что Сергею не каждый сезон удавалось отыграть на отлично, Бобровский стал лучшим голкипером в истории «Блю Джекетс» — об этом говорит и многочисленная статистика, и две выигранные за «мундиров» «Везины», и долгожданная победа в серии плей-офф нынешней весной.



Сергей попал в Огайо в июне 2012 года после обмена с «Филадельфией», которая тогда сделала ставку на Илью Брызгалова. О приглашении новокузнечанина «мундиры» вряд ли пожалели, поскольку за эти 7 лет в «Коламбусе» Бобровский установил 7 клубных клубных вратарских рекордов: по сыгранным матчам (373), минутам (21 804), победам (213), матчам на ноль (33), голам в среднем за игру (2,4), проценту отражённых бросков (92,1%) и голевым передачам (8).

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Печаль огайских фанатов понятна, поскольку даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять, что между Сергеем и всеми остальными голкиперами «мундиров» лежит пропасть. Ближайшим вратарём по победам является Стив Мэйсон, у которого на счету лишь 96 выигрышей в форме «Блю Джекетс», а самым надёжным голкипером после Бобровского является Рон Тагнатт (91 % отражённых бросков). Бобровскому принадлежат верхние 5 из 10 лучших сезонов вратарей «Коламбуса» по голам, пропущенным в среднем за игру, четыре лучших сезона по проценту отражённых бросков и пять из шести лучших сезонов по победам.



Проще говоря, Бобровский был настоящей звездой «Коламбуса», отдал команде семь лет, и без него «мундиры» рискуют вновь погрузиться в пучину вратарской нестабильности. Финн Корписало отлично проявил себя в роли сменщика, но сможет ли выдержать нагрузку стартового голкипера — неизвестно. Латыш Мерзликин обладает большим потенциалом, но говорить о его успехах в НХЛ пока явно рано.

Ориентировочный состав «Коламбуса» на сезон-2019/20:



Нападение:

Густав Нюквист — Пьер-Люк Дюбуа — Кэм Аткинсон,

Оливер Бьоркстранд — Александр Веннберг — Эмиль Бемстрём,

Александр Тексье — Райли Нэш — Маркус Ханникяйнен.



Защита:

Зак Веренски — Сет Джонс,

Райан Мюррей — Давид Савар,

Дин Кукан — Маркус Нутиваара,

Владислав Гавриков.



Вратари:

Йоонас Корписало,

Элвис Мерзликин. Густав Нюквист — Пьер-Люк Дюбуа — Кэм Аткинсон, Ник Фолиньо — Бун Дженнер — Джош Андерсон,Оливер Бьоркстранд — Александр Веннберг — Эмиль Бемстрём,Александр Тексье — Райли Нэш — Маркус Ханникяйнен.Зак Веренски — Сет Джонс,Райан Мюррей — Давид Савар,Дин Кукан — Маркус Нутиваара,Владислав Гавриков.Йоонас Корписало,Элвис Мерзликин.

«Это касалось двух русских, двух наших лучших игроков...»

«Что поделаешь, это профессиональный спорт, в нём всегда будет какая-то драма. Но плюсы в нашей ситуации тоже есть. Мы больше точно не окажемся в ситуации, когда два наших ведущих игрока станут свободными агентами, так что сезон будет интересным», — так охарактеризовал происходящие перемены один из нынешних лидеров «Блю Джекетс» Кэм Аткинсон.



Конечно, в «Коламбусе» будут скучать и по сейвам Бобровского, и по техничным финтам Панарина, и по кубковым очкам Дюшейна, но у нынешних «мундиров» есть потенциал, который способен не дать команде скатиться на дно. Весь регулярный чемпионат-2018/19 «Коламбус» лихорадило, и даже со звёздами в составе команда еле-еле попала в плей-офф. «У нас было больше собраний, чем у любой бизнес-компании», — констатировал капитан Ник Фолиньо.



Эти внутренние летучки начались ещё задолго до того, как турнирная ситуация стала угрожающей. Так, тот же Бобровский провёл встречу с журналистами за неделю до старта тренировочного лагеря, и настоял на том, чтобы все узнали о его планах не продлевать контракт. Видя, как развиваются события вокруг россиян, главный тренер Джон Торторелла даже запретил обсуждать это внутри команды.



«Тортс как бы убирал слона из комнаты. Это касалось наших двух русских, двух лучших игроков, которые не хотели быть здесь. Как Боб справился с этим в начале сезона… Это было своего рода дерьмовое шоу. Мы тогда сказали этим парням: если вы собираетесь сейчас надевать майку «Блю Джекетс», то вам нужно быть преданными команде и организации, а не смотреть, куда вы можете перейти следующим летом. Были моменты, когда все мы удивлялись, восклицая: «Что происходит?» Но большую часть сезона наши русские отыграли хорошо», — добавил Аткинсон, которому теперь вместе с Дюбуа и Нюквистом предстоит тащить команду на себе.



Задачу «пошуметь» нынешний «Коламбус» вполне может выполнить. Коллектив у Тортореллы достаточно квалифицированный, чтобы команда оставалась на привычных позициях в районе 7-10 места в конференции. Не исключено, что предстоящий регулярный чемпионат «мундиры» пройдут даже чуть стабильнее, поскольку два главных возмутителя спокойствия покинули команду. Но решать серьёзные задачи «Коламбусу» вряд ли будет по плечу, хотя капитан команды так не считает.

«Прошлый сезон был хорошим уроком для всех нас, особенно для молодых хоккеистов. Мы бы хотели иметь меньше проблем и нервотрёпки. Но есть и плюсы. Теперь мы невероятно сплочённая и крепкая команда. Мы действительно все вместе», — заявил Ник Фолиньо.