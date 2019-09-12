Григоренко: плохое качество льда сказалось на игре ЦСКА

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко поделился впечатлениями от проигранного матча с нижегородским «Торпедо» (1:2 ОТ).

«Торпедо» сегодня сыграло очень хорошо. Вратарь Андерс Линдбек у соперника был лучшим игроком матча. Мы же слишком много удалялись.

Было очень много потерь в средней зоне, которые приводили к опасным контратакам. В овертайме допустили ошибку и пропустили гол. Так же сказалось на игре и качество льда, которое сегодня оставляло желать лучшего», — приводит слова игрока пресс-служба КХЛ.

ЦСКА открыл счёт на 15-й минуте, точный бросок на свой счёт записал Григоренко. На 28-й минуте нижегородский коллектив восстановил равновесие благодаря удачному броску форварда Дамира Жафярова. Оставшееся основное время прошло без заброшенных шайб, встреча перешла в овертайм. Дополнительное время близилось к концу, но за три секунды до сирены победу «Торпедо» принёс форвард Станислав Бочаров.