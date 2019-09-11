Никитин: «Торпедо» больше хотело выиграть, вот им и повезло

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от проигранного матча с нижегородским «Торпедо» (1:2 ОТ).
«Торпедо» больше хотело выиграть, поэтому им и повезло. Думаю, игра болельщикам понравилась. Открытый хоккей, много моментов, здорово сыграли вратари. Готовимся к следующей игре», — приводит слова Никитина официальный сайт хоккейного клуба «Торпедо».
Подопечные Никитина открыли счёт на 15-й минуте, точный бросок на свой счёт записал нападающий «армейского» клуба Михаил Григоренко. На 28-й минуте нижегородский коллектив восстановил равновесие благодаря удачному броску форварда Дамира Жафярова. Оставшееся основное время прошло без заброшенных шайб, встреча перешла в овертайм. Дополнительное время близилось к концу, но за три секунды до сирены победу «Торпедо» принёс форвард Станислав Бочаров.
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