Яндач: я тяжело заболел. Нужен отдых, покой, реабилитация

Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач рассказал, что заболел по возвращении в Чехию.

«Сейчас мне тяжело говорить, я побывал в больнице, пью антибиотики. Заболел, врачи выписали антибиотики. Так что принимаю по полной программе лекарства, нахожусь под наблюдением врачей. Самочувствие неважное. Слабость и всё остальное.

Какие у меня ближайшие планы? Вылечиться. Я тяжело заболел. Нужен отдых, покой, реабилитация. Я же быстро ушёл из команды, мы сыграли всего три матча в регулярном чемпионате. Нужно всё переосмыслить, понять, проанализировать. Дальше будет видно, сейчас сложно что-то загадывать», — сказал Яндач в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.