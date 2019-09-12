«Металлург» не готов? Не знаю, о чём это Воробьёв». Яндач – об увольнении

Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач ещё не успел пообщаться с чешской прессой, но уже дал эксклюзивное интервью российской. Звонок обозревателя «Чемпионата» застал чешского специалиста в Праге.

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«Сказал, что нельзя отчаиваться»

— Сейчас мне тяжело говорить, я побывал в больнице, пью антибиотики, — начал нашу беседу Яндач.

— Что случилось?

— Заболел, врачи выписали антибиотики. Так что принимаю по полной программе лекарства, нахожусь под наблюдением врачей. Самочувствие неважное. Слабость и всё остальное.

— Успели попрощаться с хоккеистами «Металлурга»?

— Да, Илья Воробьёв разрешил. На следующий день после игры с «Витязем» у команды был выходной. Пришёл в раздевалку, пожелал всем удачи. Сказал, что нельзя отчаиваться, нужно продолжать работать и радовать болельщиков.

— С Сергеем Мозякиным тоже попрощались?

— Да, конечно. Мы в нормальных отношениях, не было никаких проблем. Все слухи и то, что писали в прессе о нашем недопонимании, это всё выдумки.

В регулярном чемпионате мы не сыграли ни одного матча полным составом. Кто-то заболеет, кто-то травмируется. В итоге чуть ли не половина состава – молодёжь.

«У «Металлурга» нет защитников-домоседов. Это проблема»

— В тренерском штабе команды остался ваш соотечественник Иржи Калоус. Обычно помощники уходят вместе с главным тренером.

— Никакой обиды у меня нет. У человека контракт, он хорошо выполняет свою работу. Пусть трудится, приносит «Металлургу» пользу. Он рад, я тоже рад, что Иржи остался в клубе. Желаю ему только удачи.

— Вашей теперь уже бывшей команде явно не помешал бы Ян Коварж…

— Мы с Яном друзья. Он бы, конечно, очень помог. Но он взрослый человек, принял своё решение. Это жизнь, у него ребёнок, так что самому Коваржу решать, как строить свою жизнь. Видимо, он не захотел возвращаться в Магнитогорск, но это в любом случае большой игрок для клуба.

— Как вы оцените легионеров «Металлурга»?

— У нас практически полностью сменилась легионерская линия. Из прошлых иностранцев остался только Деннис Расмуссен. Хочу отметить, что «Магнитке» важно закрыть последнюю легионерскую позицию, нужно искать человека на это место. У меня не было времени полностью узнать и прощупать состав. Я это делал только во время предсезонных сборов. У «Металлурга» хорошие легионеры, но им нужно время, чтобы привыкнуть к новым реалиям. Тот же Постма всего год отыграл в «Ак Барсе».

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— У вас было много защитников атакующего плана…

— Да, тут вам и Матушкин, и Яковлев, и другие ребята. Но нет домоседов. Об этом клубу тоже стоит задуматься. Это было проблемой.

— Травмы сильно сказались на готовности команды?

— Тут общая проблема, коснувшаяся всех. Ещё во время «предсезонки» на нас обрушились травмы. В регулярном чемпионате мы не сыграли ни одного матча полным составом. Кто-то заболеет, кто-то травмируется. В итоге чуть ли не половина состава – молодёжь. Но жаловаться я не собираюсь.

— Илья Воробьёв сказал, что команда была не готова к сезону.

— На самом деле, я не знаю, о чём это говорил Илья Воробьёв, поэтому не могу как-то серьёзно реагировать. Могу сказать только то, что за короткий промежуток времени у нас постоянно были на больничном 5-6 игроков. То травмы, то болезни. Первый же матч сезона, как вы помните, у нас был со СКА. На тренировках мы собирались неполным составом. Как подготовить людей к этому матчу, когда они столько пропустили? В итоге первый же матч в сезоне мы проиграли.

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«Главное достоинство Магнитогорска – люди»

— Как вам объявили об отставке?

— После проигранного матча «Витязю» Геннадий Величкин объявил, что мы больше не сотрудничаем. Никакой ругани не было, я поблагодарил его, сказал спасибо, что пригласил меня в такую классную команду. Так что спасибо Величкину, что позвал меня в Россию, в КХЛ. Он дал мне время для работы, я старался, поверьте.

— Ваши ожидания от КХЛ оправдались?

— Мне тут очень понравилось. У вас отличная лига. Это был новый опыт для меня. Конкурентоспособная, тяжёлая, интересная лига.

— А как вам Магнитогорск?

— Я не могу сказать, что это плохой город. Да, есть металлургический комбинат, но главное достоинство Магнитогорска – люди. Мне очень понравились люди, местная арена, наши болельщики. Они очень искренние.

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— Какие у вас ближайшие планы?

— Вылечиться. Я тяжело заболел. Нужен отдых, покой, реабилитация. Я же быстро ушёл из команды, мы сыграли всего три матча в регулярном чемпионате. Нужно всё переосмыслить, понять, проанализировать. Дальше будет видно, сейчас сложно что-то загадывать.