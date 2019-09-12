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«Локомотив» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
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«Локомотив» — «Динамо» М: Ерёменко займёт место в воротах гостей

«Локомотив» — «Динамо» М: Ерёменко займёт место в воротах гостей
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы «Локомотива» и московского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Ярославле. Матч состоится сегодня, 12 сентября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Локомотив»:

Лазушин (Коновалов);
Кронвалль — Савченко, Да Коста — Ландер — Ратти;
Рафиков — Накладал, Санников — Алексеев — Е. Аверин;
Черепанов — Осипов, Каюмов — Иванов — Денисенко;
Мисюль, Кудрявцев, Ильенко — Красковский — Апальков.

«Динамо» М:

Ерёменко (Бочаров);
Зайцев — Хиетанен, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Волков — Миронов, Моисеев — Полыгалов — Кулёмин;
Григорьев — Лямин, Брюквин — Игумнов — Алексеев;
Огурцов, Михайлов — Круглов — Афиногенов, Индрашис.

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