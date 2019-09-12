«Локомотив» — «Динамо» М: Ерёменко займёт место в воротах гостей

Стали известны составы «Локомотива» и московского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Ярославле. Матч состоится сегодня, 12 сентября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Локомотив»:



Лазушин (Коновалов);

Кронвалль — Савченко, Да Коста — Ландер — Ратти;

Рафиков — Накладал, Санников — Алексеев — Е. Аверин;

Черепанов — Осипов, Каюмов — Иванов — Денисенко;

Мисюль, Кудрявцев, Ильенко — Красковский — Апальков.



«Динамо» М:



Ерёменко (Бочаров);

Зайцев — Хиетанен, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;

Волков — Миронов, Моисеев — Полыгалов — Кулёмин;

Григорьев — Лямин, Брюквин — Игумнов — Алексеев;

Огурцов, Михайлов — Круглов — Афиногенов, Индрашис.