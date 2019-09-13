Маклеллан: хотим сохранить Бекстрёма и Холтби и будем добиваться этого до конца
Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал о ситуации с контрактами вратаря Брэйдена Холтби и форварда Никласа Бекстрёма.
В июле 2020 года оба игрока могут стать неограниченно свободными агентами. Холтби и Бекстрём играли в НХЛ только за «столичную» команду.
«Я встречался с Холтби и его агентом. Мы продолжим общаться в течение года и посмотрим, как будут развиваться переговоры.
Встречусь с Бекстрёмом через пару дней. Нам ещё не удалось пересечься, но тут то же самое. Мы будем общаться с обоими игроками. Они оба важные члены клуба и внесли большой вклад в успехи. Мы бы хотели сохранить их обоих и будем добиваться этого до самого конца», – цитирует Маклеллана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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