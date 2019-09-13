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Маклеллан: хоккеисты «Вашингтона» готовы поддержать Кузнецова

Маклеллан: хоккеисты «Вашингтона» готовы поддержать Кузнецова
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал дисквалификацию Евгения Кузнецова от международных соревнований на четыре года после положительного анализа на употребление кокаина.

«Он понимает, что совершил чудовищную ошибку, и жалеет об этом. Он знает, что ошибся, хочет исправить ситуацию и готов нести ответственность за свои действия. Но он хочет двигаться дальше.

Они готовы поддержать его, — сказал Маклеллан. — Они также хотят однажды выслушать его. Ему надо обратиться к команде и рассказать, что произошло. Думаю, что такой поступок стал бы очень важным шагом в правильном направлении для всей команды", — приводит слова Маклеллана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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