Маклеллан: хоккеисты «Вашингтона» готовы поддержать Кузнецова

Генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал дисквалификацию Евгения Кузнецова от международных соревнований на четыре года после положительного анализа на употребление кокаина.

«Он понимает, что совершил чудовищную ошибку, и жалеет об этом. Он знает, что ошибся, хочет исправить ситуацию и готов нести ответственность за свои действия. Но он хочет двигаться дальше.

Они готовы поддержать его, — сказал Маклеллан. — Они также хотят однажды выслушать его. Ему надо обратиться к команде и рассказать, что произошло. Думаю, что такой поступок стал бы очень важным шагом в правильном направлении для всей команды", — приводит слова Маклеллана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.