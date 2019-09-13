«Торпедо» отыгралось со счёта 1:4 и победило «Йокерит» в овертайме

«Торпедо» встречалось с «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Нижегородский клуб одержал домашнюю победу со счётом 6:5 ОТ, отыгравшись с 1:4.
В составе гостей в основное время матча заброшенными шайбами отметились Петри Контиола, Антти Пильстрём, Микко Лехтонен, Хенри Иконен и Алекс Грант. В составе хозяев отличились Артём Аляев, Михаил Орлов, Дамир Жафяров, Андрей Белевич и Михаил Варнаков. Автором победной шайбы стал защитник «Торпедо» Денис Баранцев в овертайме.
Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.
- 13 сентября 2019
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