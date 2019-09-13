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«Торпедо» отыгралось со счёта 1:4 и победило «Йокерит» в овертайме

«Торпедо» отыгралось со счёта 1:4 и победило «Йокерит» в овертайме
Хоккей / КХЛ 0

«Торпедо» встречалось с «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Нижегородский клуб одержал домашнюю победу со счётом 6:5 ОТ, отыгравшись с 1:4.

В составе гостей в основное время матча заброшенными шайбами отметились Петри Контиола, Антти Пильстрём, Микко Лехтонен, Хенри Иконен и Алекс Грант. В составе хозяев отличились Артём Аляев, Михаил Орлов, Дамир Жафяров, Андрей Белевич и Михаил Варнаков. Автором победной шайбы стал защитник «Торпедо» Денис Баранцев в овертайме.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 сентября 2019, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
6 : 5
ОТ
Йокерит
Хельсинки
0:1 Контиола (Хаапала) – 06:24' (5x5)   0:2 Пильстрём (Лехтонен) – 15:16' (5x5)   0:3 Лехтонен (Грант, Йенсен) – 22:00' (5x5)   1:3 Аляев (Хауден, Баранцев) – 31:27' (5x4)   1:4 Иконен (Регин, Оксанен) – 33:36' (5x5)   2:4 Орлов (Хауден, Ураков) – 39:47' (5x5)   3:4 Жафяров (Дженовей, Шрёдер) – 48:05' (5x4)   3:5 Грант (Регин, Лехтонен) – 50:57' (5x5)   4:5 Белевич (Варнаков, Мишарин) – 52:42' (5x5)   5:5 Варнаков – 59:00' (6x5)   6:5 Баранцев (Ураков) – 63:04' (3x3)

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.

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