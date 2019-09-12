П. Медведев — о Немировски: тяжело проявить себя, когда тренер закрыт

Защитник «Амура» Павел Медведев прокомментировал обмен в хабаровский клуб из «Торпедо».

«В последнее время в основной состав «Торпедо» проходил нерегулярно, надо было что-то менять. Обрадовался, когда возник вариант с «Амуром», ведь три года назад — между «Магниткой» и «Торпедо» — провёл за «тигров» три матча, успел полюбить Хабаровск и почувствовать специфику Дальнего Востока.

О вариантах лучше спросить агента, но я сразу остановился на «Амуре». Команда не очень хорошо стартовала в чемпионате, наверное, понадобилось обновление в линии обороны. Менеджмент стал оперативно искать трансферные варианты, тем более что впереди ещё почти 60 матчей. Уверен, что в Хабаровске получу свой шанс.

Почему не получилось в «Торпедо»? Сам себе задаю этот вопрос — и не нахожу ответа. Вроде бы работал на максимуме, но доверия тренера Дэвида Немировски так и не завоевал. Значит, сам виноват. Не могу назвать его общительным, видимо, существовал какой-то языковой барьер. Тяжело проявить себя, когда тренер закрыт», — цитирует Медведева Russia-Hockey.