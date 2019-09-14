«Спартак» — «Сочи»: Херсли вернулся в состав красно-белых

«Спартак» и ХК «Сочи» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве. Встреча состоится сегодня, 14 сентября, начало — в 17:00 мск.
В состав команды Олега Знарка вернулся защитник Патрик Херсли, пропустивший предыдущий матч.
«Спартак»:
Хомченко (Беспалов);
Рылов — Херсли, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;
Кутейкин — Вишневский, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;
Тришин — Гончаров, Талалуев — Юньков — Никонцев;
Никишин — Кутузов, Кокарев — Столяров — Злобин.
ХК «Сочи»:
Шикин (Проскуряков);
Гордеев — Эллис, Архипов — Росен — Стрёмвалль;
Ю. Александров — Воробьёв, Лугин — Коллинз — Крикунов;
Петров — Погоришный, Старков — Точицкий — Алтыбармакян;
Д. Александров, Капустин — Томилин — Рахимуллин, Орлович-Грудков.
- 14 сентября 2019
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