«Спартак» — «Сочи»: Херсли вернулся в состав красно-белых

«Спартак» и ХК «Сочи» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве. Встреча состоится сегодня, 14 сентября, начало — в 17:00 мск.



В состав команды Олега Знарка вернулся защитник Патрик Херсли, пропустивший предыдущий матч.



«Спартак»:



Хомченко (Беспалов);

Рылов — Херсли, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;

Кутейкин — Вишневский, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;

Тришин — Гончаров, Талалуев — Юньков — Никонцев;

Никишин — Кутузов, Кокарев — Столяров — Злобин.



ХК «Сочи»:



Шикин (Проскуряков);

Гордеев — Эллис, Архипов — Росен — Стрёмвалль;

Ю. Александров — Воробьёв, Лугин — Коллинз — Крикунов;

Петров — Погоришный, Старков — Точицкий — Алтыбармакян;

Д. Александров, Капустин — Томилин — Рахимуллин, Орлович-Грудков.