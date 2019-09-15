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Воробьёв: «Металлург» отстаёт, но он выберется. Я знаю, что делать

Воробьёв: «Металлург» отстаёт, но он выберется. Я знаю, что делать
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв поделился мнением о матче с минским «Динамо» (2:3).

«С победой минчан. Пока ещё в таком состоянии, немного недотерпели, предстоит много работы. Мы отстаём во многих компонентах от подготовленных команд. Сейчас мы такие, но мы выберемся. Не хватает силёнок, физики и много чего другого. Я знаю, что делать, и мы выберемся.

Не обращали внимания на то, что с Минском мы чередуем победы и поражения. Четвёртая игра на выезде. Мне сказали, было 13 травм на предсезонке. Ребята не тренировались по две недели.

Что с Верещагиным? Сотрясение, делали капельницу. Много травм, 13 в предсезонке, сейчас ещё две. Как команда может быть готова?» — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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