Карандин: Воробьёву пора просыпаться — на кону его карьера

Почётный вице-президент ФХР Юрий Карандин прокомментировал два поражения магнитогорского «Металлурга» после смены Йозефа Яндача на Илью Воробьёва на посту главного тренера.

«В сборной России и СКА Воробьёву-младшему был дан огромный шанс, к сожалению, реализовать его не удалось. В итоге после поражения в полуфинале чемпионата мира из-за спины Ильи и в клубе, и в сборной вышел Алексей Кудашов — и никто не удивился.

Но вот все неудачи забыты — и такой большой клуб, как «Магнитка», даёт Илье шанс на реабилитацию. Ожидал, что три месяца отдыха пойдут тренеру на пользу, но пока, к сожалению, не вижу на лавке «Магнитки» энергетики, желания заново всем всё доказать. В Нижнекамске Воробьёв напомнил мне того тренера, который в мае в Братиславе вяло смотрел за поражением команды Кучерова и Овечкина от финнов.

На мой взгляд, именно у «армейских» клубов и «Магнитки» — сильнейшие составы в лиге, Казань и Екатеринбург чуть позади. Но сейчас «Металлургу», чтобы реализовать свои козыри, в первую очередь нужна большая тренерская работа. Воробьёву пора просыпаться — на кону его карьера», — цитирует Карандина Russia-Hockey.