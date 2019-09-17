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«Динамо Мск» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
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19:30 Мск
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Победит ли измученный травмами «Авангард» в Екатеринбурге?

Победит ли измученный травмами «Авангард» в Екатеринбурге?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 17 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся шесть матчей регулярного чемпионата.

«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Барыс» — «Спартак»;
— «Автомобилист» — «Авангард»;
— «Салават Юлаев» — «Куньлунь Ред Стар»;
— «Торпедо» — «Нефтехимик»;
— «Динамо» М — «Адмирал»;
— «Сочи» — СКА.

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