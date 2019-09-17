Георгиев — о конкуренции с Шестёркиным: всё зависит только от меня
Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев поделился мнением о конкуренции за место в составе с соотечественником — Игорем Шестёркиным.
«Впереди длинный сезон. Сейчас не нужно думать о том, что может произойти. Всё зависит только от меня. Нынешняя предсезонка не отличается от прошлогодней. Необходимо сосредоточиться на собственных действиях. Моя цель — проявить себя лучше, чем год назад», — приводит слова Георгиева New York Post.
В прошедшем сезоне 23-летний Георгиев провёл 33 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, одержав 14 побед. Александр отражал 91,4 % бросков и пропускал 2,91 шайбы за игру. Клуб из Нью-Йорка не сумел попасть в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.
Новый дизайн шлема Георгиева с матрёшкой на сезон-2019/20
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