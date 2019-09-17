Николай Жердев набрал первое очко за «Рязань»

Нападающий клуба Высшей хоккейной лиги «Рязань» Николай Жердев отметился результативной передачей в матче с тольяттинской «Ладой» (1:3), набрав первый балл за рязанский коллектив. Ранее Жердев провёл за клуб четыре встречи при показателе полезности «–3».



За свою карьеру Жердев выступал за «Элемаш» (Электросталь), ЦСКА (Москва), «Коламбус Блю Джекетс» (США), «Химик» (Московская область), «Нью-Йорк Рейнджерс» (США), «Атлант» (Мытищи), «Филадельфию Флайерз» (США), «Ак Барс» (Казань), «Лев» (Чехия), «Спартак» (Москва), «Северсталь» (Череповец), «Динамо» (Москва), ХК «Сочи», «Торпедо» (Нижний Новгород), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Динамо» (Рига).



Кроме того, 34-летний хоккеист является двукратным чемпионом мира (2009, 2012) и чемпионом мира 2003 года среди молодёжных команд.

Главный тренер «Рязани» — о Жердеве: хочется надеяться, что риск будет оправдан