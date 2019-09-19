Бэбкок рассказал, что ему понравилось в дебютном матче Михеева за «Торонто»

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок оценил первый матч Ильи Михеева в Северной Америке. Экс-форвард «Авангарда» отметился тремя бросками в створ за 16 минут и 28 секунд в матче с «Оттавой Сенаторз» (3:4).
«Михеев — хороший хоккеист, у меня нет сомнений в этом. Что мне сегодня понравилось в его игре, так это то, как он контролировал шайбу и c ней катался», — приводит слова Бэбкока журналист Крис Джонстон.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Михеев принял участие в 62 матчах, записав на свой счёт 45 (23+22) баллов при показателе полезности «+21» и восьми минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 19 минут за матч. В 13 матчах розыгрыша Кубка Гагарина—2019 Михеев отметился 4 заброшенными шайбами и 7 результативными передачами.
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