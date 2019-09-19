«Динамо» М — СКА: в воротах хозяев сыграет Кузнецов, у гостей — Мельничук

Стали известны составы команд на матч московского «Динамо» и петербургского СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 19 сентября, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В воротах «Динамо» сыграет Георгий Кузнецов, для 21-летнего голкипера матч будет дебютным в КХЛ.
«Динамо» (Москва):
Кузнецов (Ерёменко);
Чайковски — Хиетанен, Петерссон — Шипачёв — Тарасов;
Григорьев — Лямин, Яшкин — Игумнов — Индрашис;
Волков — Миронов, Моисеев — Ефремов — Кулёмин;
Зайцев, Огурцов, Михайлов — Круглов — Муранов.
ХК СКА:
Мельничук (Кочетков);
Зубарев — Рундблад, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Зуб — Дыбленко, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;
Рукавишников — Галенюк, Якупов — Коскиранта — Дергачёв;
Земчёнок, Барабанов — Кемппайнен — Подколзин, Кузьменко.
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