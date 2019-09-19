«Динамо» М — СКА: в воротах хозяев сыграет Кузнецов, у гостей — Мельничук

Стали известны составы команд на матч московского «Динамо» и петербургского СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 19 сентября, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В воротах «Динамо» сыграет Георгий Кузнецов, для 21-летнего голкипера матч будет дебютным в КХЛ.



«Динамо» (Москва):



Кузнецов (Ерёменко);

Чайковски — Хиетанен, Петерссон — Шипачёв — Тарасов;

Григорьев — Лямин, Яшкин — Игумнов — Индрашис;

Волков — Миронов, Моисеев — Ефремов — Кулёмин;

Зайцев, Огурцов, Михайлов — Круглов — Муранов.



ХК СКА:



Мельничук (Кочетков);

Зубарев — Рундблад, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;

Зуб — Дыбленко, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;

Рукавишников — Галенюк, Якупов — Коскиранта — Дергачёв;

Земчёнок, Барабанов — Кемппайнен — Подколзин, Кузьменко.