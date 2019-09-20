Билялов — о неуверенной игре: попробуйте месяц не играть, а потом выйти «3 на 5»

Голкипер казанского «Ак Барса» Тимур Билялов поделился впечатлениями от выигранного матча с «Нефтехимиком» (4:1).
«Неплохой матч, одна ошибка привела к голу. В целом, сыграл неплохо, команда хорошо провела меньшинство. Самая главная проблема была – то, что долго не играл. Физически был готов нормально, много тренировался. Тяжело было в плане психологии, в плане нервов, сложно было сконцентрироваться на игре, но хорошо, что справился. Ребята помогли, сыграли очень самоотверженно.
В первом периоде я смотрелся неуверенно? Вы попробуйте месяц не играть, а потом выйти – сразу меньшинство «3 на 5». Хорошо, что справились, поймал несколько бросков, потом уже потихоньку пошла игра. Но так в начале было тяжело психологически», — цитирует Билялова официальный сайт клуба.
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