«Ак Барс» выиграл пятый матч подряд, одолев «Нефтехимик»

Казанский «Ак Барс» на домашней площадке переиграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 4:1. Подопечные Дмитрия Квартальнова одержали пятую победу подряд.
Первый гол зрители увидели уже на 11-й минуте, удачным броском отметился защитник «Ак Барса» Микаэль Викстранд. Вскоре защитник Камиль Фазылзянов упрочил преимущество команды хозяев. Во втором периоде гости отыграли один гол усилиями Марата Хайруллина. На 55-й минуте нападающий Джастин Азеведу восстановил разницу в два гола. В концовке Азеведу поставил точку, оформив дубль.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
- 19 сентября 2019
-
22:38
-
22:25
-
22:22
-
22:19
-
22:17
-
22:12
-
21:59
-
21:52
-
21:49
-
21:45
-
21:38
-
21:25
-
21:14
-
21:01
-
21:00
-
20:43
-
20:31
-
20:23
-
20:17
-
20:04
-
19:57
-
19:39
-
19:28
-
19:26
-
19:18
-
18:47
-
18:41
-
18:30
-
18:25
-
17:57
-
17:46
-
17:39
-
17:20
-
16:34
-
16:19