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«Ак Барс» выиграл пятый матч подряд, одолев «Нефтехимик»

«Ак Барс» выиграл пятый матч подряд, одолев «Нефтехимик»
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» на домашней площадке переиграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 4:1. Подопечные Дмитрия Квартальнова одержали пятую победу подряд.

Первый гол зрители увидели уже на 11-й минуте, удачным броском отметился защитник «Ак Барса» Микаэль Викстранд. Вскоре защитник Камиль Фазылзянов упрочил преимущество команды хозяев. Во втором периоде гости отыграли один гол усилиями Марата Хайруллина. На 55-й минуте нападающий Джастин Азеведу восстановил разницу в два гола. В концовке Азеведу поставил точку, оформив дубль.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 сентября 2019, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Викстранд (Кормье) – 10:47' (5x5)   2:0 Фазылзянов (Кормье) – 13:34' (5x5)   2:1 Хайруллин (Черников) – 28:38' (5x5)   3:1 Азеведу (Журавлёв, Петров) – 54:22' (5x4)   4:1 Азеведу – 57:57' (4x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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