«Ак Барс» выиграл пятый матч подряд, одолев «Нефтехимик»

Казанский «Ак Барс» на домашней площадке переиграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 4:1. Подопечные Дмитрия Квартальнова одержали пятую победу подряд.



Первый гол зрители увидели уже на 11-й минуте, удачным броском отметился защитник «Ак Барса» Микаэль Викстранд. Вскоре защитник Камиль Фазылзянов упрочил преимущество команды хозяев. Во втором периоде гости отыграли один гол усилиями Марата Хайруллина. На 55-й минуте нападающий Джастин Азеведу восстановил разницу в два гола. В концовке Азеведу поставил точку, оформив дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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