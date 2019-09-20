«Академия Михайлова» принесла извинения ХК «Рязань» за инцидент в раздевалке

Представители хоккейных клубов «Академия Михайлова» и «Рязань» разрешили конфликт, о чём сообщил пресс-секретарь губернатора Рязанской области Денис Арапов.



Ранее сообщалось, что после матча в раздевалку рязанской команды ворвались несколько посторонних людей, которые пытались выяснить отношения с хоккеистом Артёмом Шакировым. Человек, внешне очень похожий на одного из руководителей ОАО «ГК Полипласт» Александра Шамсутдинова, попытался ударить Артёма.



«Генеральный директор молодёжной команды «Академия хоккея им. Б.П. Михайлова», главный тренер, генеральный менеджер, а также сам Александр Шамсутдинов принесли свои извинения хоккейной команде «Рязань» и Артёму Шакирову. Извинения приняты. Конфликт исчерпан. Справедливость восторжествовала. Спасибо», — написал Арапов в «Фейсбуке».

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