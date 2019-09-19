Беспредел на Тульской земле. Важные люди угрожали хоккеисту в раздевалке

Что случилось

17 сентября стартовал регулярный чемпионат в НМХЛ – национальной молодёжной хоккейной лиге. Этот турнир ранее назывался МХЛ-Б, своего рода второй дивизион МХЛ. В первый день регулярки в Новомосковске (город в Тульской области) местная команда «Академия хоккея им Б.П. Михайлова» встречалась с МХК «Рязань». Отметим, что клуб «Академия Михайлова» это бывший ХК «Виктория», который в 2018 году получил имя прославленного советского хоккеиста. На базе этой академии и была создана команда, заявившаяся в НМХЛ.

Перед игрой на арене в Новомосковске был выставлен Кубок Гагарина, а на сам матч были приглашены легенды советского хоккея – олимпийский чемпион Евгений Давыдов, участник матчей знаменитой Суперсерии-1972 Александр Волчков, а также сам Борис Михайлов.

Фото: akm-hockey.ru

Хозяева площадки не подвели прославленных ветеранов и уверенно победили рязанских гостей со счётом 4:1. Всё вроде здорово и красиво, получилось хорошее мероприятие, приправленное успехом «Академии Михайлова». Но на следующий день стали выясняться любопытные подробности.



Их раскрыл пресс-секретарь губернатора Рязанской области Денис Арапов. На своей странице в «Фейсбуке» он написал следующий текст и опубликовал видео.



«Вчера молодёжная команда ХК «Рязань» сыграла свой первый матч в Новомосковске. После встречи с местным клубом «Академией Михайлова» в раздевалку наших ребят вошли посторонние люди. В адрес Артёма Шакирова посыпались оскорбления и угрозы. Человек внешне очень похожий на одного из руководителей ОАО «ГК Полипласт» Александра Шамсутдинова попытался ударить Артёма. За спортсмена вступился главный тренер ХК «Рязань» Алексей Храмцов. В ответ его тоже оскорбили. Что было дальше — смотрите на видео.

Губернатор Николай Любимов в курсе случившегося. Более того, об этом теперь знает Министр спорта России Павел Колобков. Сейчас готовим заявление в МВД. А российскую федерацию хоккея просим перенести второй матч с «Академией Михайлова» в Рязань. Сразу же оговорюсь, что этот вопиющий поступок мы не оставим без внимания, никто не позволит спустить ситуацию на тормозах. Мы своих не бросаем».

Видео доступно на «Чемпионате».

Кто действующие лица?

Молодой человек, которому в раздевалке угрожали люди в костюмах – хоккеист МХК «Рязань» 20-летний Артём Шакиров. Очевидно, агрессию в его сторону спровоцировала драка Шакирова сразу после финальной сирены. Артём схватился с 18-летним игроком «Академии Михайлова» Дмитрием Дудкиным и как будто бы попытался душить своего оппонента.

Видео доступно на «Чемпионате».

Очевидно, факт разницы в возрасте между Шакировым и Дудкиным, а также приёмы игрока МХК «Рязань» во время драки и взбесили важных людей, пришедших угрожать в раздевалку.



Кто этот человек, который посылал угрозы Шакирову? Денис Арапов полагает, что это один из руководителей ОАО ГК «Полипласт» (главный спонсор «Академии Михайлова») Александр Шамсутдинов.



Кроме того, на видео из раздевалки можно заметить и главного тренера «Академии Михайлова» Юрия Кузнецова, который, видимо, тоже пришёл на разборки с соперником.

Фото: akm-hockey.ru

Итак, в Новомосковске произошёл настоящий беспредел. Вдумайтесь только, в 2019 году высокопоставленные «шишки» приходят в раздевалку к сопернику и натурально угрожают ему расправой. А мы думали, что 90-е уже давно выветрились из России. Как видим, ничего подобного.

Фото: akm-hockey.ru

Абсурдности ситуации добавляет тот факт, что всё это произошло после матча, который должен был стать праздником для болельщиков и хоккеистов. Пригласили легенд хоккея, выставили Кубок Гагарина. А после игры те же люди, которые организовали всё это мероприятие, «наехали» на молодого парня. Хоккей, конечно, вызывает в людях сильнейшие эмоции, но взрослые люди в любом случае не имеют право так себя вести. Тем более, что Шакиров не сделал на льду ничего криминального.

Реакция Бориса Михайлова

Возмущён этой ситуацией и Борис Михайлов. Вот, что он рассказал по поводу этой ситуации в интервью «Чемпионату».

«Это, конечно, верх возмущения. Почему посторонние люди вошли в раздевалку? Ни руководители, ни люди, которые работают во дворце, кто бы какой пост ни занимал, они не имеют права оскорблять игроков, это просто возмутительно. Других слов я не нахожу.

Это оплошность и Академии, и руководства дворца, что у раздевалок не было людей, которые бы не пускали туда посторонних. Что случилось на площадке, я не в курсе, но на площадке судья наказывает спортсменов по правилам игры. А что касается того, что вне хоккейной площадки, – это возмутительно, это невоспитанность! Думаю, руководство академии и стадиона должны быть наказаны. Это они недоработали.



Я возмущён, тем более академия носит моё имя. Мне не очень приятно, сожалею, что это случилось. Уверен, люди с этим вопросом разберутся, этот инцидент нельзя оставлять без внимания. Люди, ответственные за проведение матча, должны быть наказаны. Такого не должно повториться. Играют молодёжные команды, игры смотрят дети, а руководящим надо свои эмоции держать при себе», — отметил Борис Петрович.



Лучше и не скажешь – такой хоккей нам не нужен. Хочется верить, что в ситуации разберутся компетентные органы и впредь такое больше не повторится.