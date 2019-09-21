«Спартак» нанёс «Автомобилисту» первое поражение в сезоне

«Автомобилист» принимал в Екатеринбурге «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу московского клуба. Клуб из Екатеринбурга прервал серию из восьми побед и потерпел первое поражение в сезоне.
Хозяева открыли счёт на 15-й минуте после того, как Джефф Плэтт реализовал численный перевес. Московская команда отыгралась за секунду до конца первого периода стараниями Артёма Фёдорова. На старте второго игрового отрезка Михаил Юньков и Яков Рылов отличились с интервалом в 19 секунд. Питер Холланд сократил отставание в счёте до минимума, на что красно-белые ответили голом Максима Гончарова.
24 сентября подопечные Андрея Мартемьянова проведут выездной матч с «Витязем», а столичная команда в этот же день встретится в Москве с «Салаватом Юлаевым».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
- 21 сентября 2019
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