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«Спартак» нанёс «Автомобилисту» первое поражение в сезоне

«Спартак» нанёс «Автомобилисту» первое поражение в сезоне
Хоккей / КХЛ 0

«Автомобилист» принимал в Екатеринбурге «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу московского клуба. Клуб из Екатеринбурга прервал серию из восьми побед и потерпел первое поражение в сезоне.

Хозяева открыли счёт на 15-й минуте после того, как Джефф Плэтт реализовал численный перевес. Московская команда отыгралась за секунду до конца первого периода стараниями Артёма Фёдорова. На старте второго игрового отрезка Михаил Юньков и Яков Рылов отличились с интервалом в 19 секунд. Питер Холланд сократил отставание в счёте до минимума, на что красно-белые ответили голом Максима Гончарова.

24 сентября подопечные Андрея Мартемьянова проведут выездной матч с «Витязем», а столичная команда в этот же день встретится в Москве с «Салаватом Юлаевым».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2019, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 4
Спартак
Москва
1:0 Плэтт (Секстон, Холланд) – 14:23' (5x4)   1:1 Фёдоров (Гончаров, Хохлачёв) – 19:59' (5x5)   1:2 Юньков (Вишневский, Гончаров) – 20:20' (5x5)   1:3 Рылов (Хохлачёв, Фёдоров) – 20:39'   2:3 Холланд (Мацек) – 26:15' (5x5)   2:4 Гончаров – 34:46' (5x5)
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