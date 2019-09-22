Чернов: семь побед подряд и первое место «Витязя» — это не удивительно

Нападающий «Витязя» Павел Чернов подвёл итоги выездного матча со СКА (4:2). После этой встречи подмосковная команда вышла на первое место в КХЛ.



«Семь побед подряд и первое место в лиге — это не удивительно. Мы работали на предсезонке, отрабатываем схемы. Пока получается, дай бог, чтобы дальше так продолжалось. Командная работа, мы стараемся, выполняем задание тренера, отсюда и результат.



Не знал, что «Витязь» не обыгрывал СКА с 2011 года. Все серии когда-то прерываются. Рады победить, но мы на каждую игру выходим собранно, играем только на победу. Кто бы перед нами ни был — СКА, не СКА, на каждую команду настраиваемся одинаково. Сегодня и настраиваться не надо было, всем понятно, что за команда у СКА.



Ежов — отличный вратарь, хорошо работу делает. Сашка Самонов у нас тоже отличный вратарь. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, они пока играют выше всяких похвал, больше, чем полкоманды. Спасибо им большое. Понятно, что Ежов сегодня внёс большую лепту, оставлял нас в игре, но он за это деньги получает, это его работа.



Большинство работает, потому что работаем на тренировках. Подобрали звенья, все выполняют идеи тренера. Из-за травм пары человек не хватает, но концепция одна и та же, из-за этого и получается забивать», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

«Витязь», что ты делаешь? Пока главная сенсация сезона КХЛ Первая победа над СКА за восемь лет, семь побед подряд и первое место в лиге. Привыкайте.