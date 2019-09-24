Немировски: весёлый матч для болельщиков, но мы позволили сравнять счёт

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски поделился впечатлениями от матча с минским «Динамо» (4:3 ОТ).



«Хорошая игра, показывали неплохое движение. Удаление в первом периоде, когда мы остались вчетвером на пять минут, отняло много сил. Хорошо, что смогли удачно забить в меньшинстве. До третьего периода действовали неплохо. Говорили перед третьим периодом, что нужно сконцентрировано сыграть. Не забили буллит, допустили ненужное удаление и позволили сопернику сравнять счёт. Мы создали много хороших моментов в конце, могли решить всё в основное время. В итоге довели дело до овертайма. Не очень хорошо сыграли в третьем периоде, но для болельщиков матч получился весёлым. Всех — с победой!» — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.

«Торпедо» в овертайме обыграло минское «Динамо»