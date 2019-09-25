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За «Вашингтон» в матче с «Чикаго» не сыграют Орлов и Кузнецов

За «Вашингтон» в матче с «Чикаго» не сыграют Орлов и Кузнецов
Хоккей / НХЛ 0

Стал известен состав клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» на предсезонный матч с «Чикаго Блэкхоукс», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Изабель Хуршудян.

«Вашингтон Кэпиталз»:

Холтби (Копли);
Зигенталер — Карлсон, Овечкин — Бекстрём — Уилсон;
Фехервари — Левингтон, Врана — Эллер — Оши;
Джохансен — Уильямс, Лайпсик — Дауд — Хэтуэй;
О`Брайен — Стивенсон — Паник.

Российские хоккеисты «Вашингтона» Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. Ранее Международная федерация хоккея дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за употребление кокаина. Положительный результат дала допинг-проба Евгения, взятая на чемпионате мира 2019 года. Запрещённое вещество было обнаружено в допинг-пробе, которая была взята 26 мая 2019 года после матча между Россией и Чехией. Российский форвард не стал требовать вскрытия пробы B. Срок дисквалификации истечёт 12 июня 2023 года.

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